Городовой / Город / 1698-й в Заандамe: Петербург чтит рождение флота у памятника Петру
1698-й в Заандамe: Петербург чтит рождение флота у памятника Петру

Опубликовано: 6 февраля 2026 00:00
 Проверено редакцией
1698-й в Заандамe: Петербург чтит рождение флота у памятника Петру
1698-й в Заандамe: Петербург чтит рождение флота у памятника Петру
Global Look Press / Zamir Usmanov

На Адмиралтейской набережной в Санкт-Петербурге у памятника Царю Плотнику прошла торжественная церемония возложения цветов.

Она посвящена годовщине выдачи Петру I патента корабельного плотника, сообщили в Комитете по транспорту города.

В событии участвовал первый зампред комитета Дмитрий Ваньчков. Туда же пришли курсанты и студенты морских вузов, чтобы почтить память создателя регулярного российского флота.

Участники напомнили, что Пётр I видел в флоте основу мощного государства. В 1698 году он поехал в голландский Заандам, где освоил кораблестроение и получил соответствующий патент.

Это сыграло ключевую роль во внедрении технологий, рождении флота и превращении Петербурга в морскую столицу.

Дмитрий Ваньчков от имени главы комитета Дениса Минкина поздравил моряков, судостроителей, лоцманов, речников, полярников, рыбаков, ученых-океанологов, инструкторов и флотоводцев-ветеранов.

Он подчеркнул, что в этом году церемония проводится уже в 20-й, юбилейный, раз, и отметил вклад молодежи в морские специальности.

Автор:
Юлия Аликова
Город
