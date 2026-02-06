1698-й в Заандамe: Петербург чтит рождение флота у памятника Петру

Новости по теме

Зачем Петру I в Петербурге понадобились светские школы? Ответ в нуждах флота, стройки и бюрократии

Памятник царю-плотнику: почему был утрачен монумент Петра с топором на Адмиралтейской набережной

День, когда Петр I написал о «солдатчонке»: 13 января в истории Петербурга

Не дворец и не тюрьма: где жила забытая жена Петра Великого под Петербургом

Неудобная правда об истории новогодней ёлки в Петербурге: от Петра I до Дворцовой

