Не перец, а подарок Судьбы: штампует плоды как бешеный даже в суровое лето – урожай собираем бочками, по 20 шт. с 1 куста

Выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова в эксклюзивном комментарии "Городовому" назвала удивительно урожайный и неприхотливый сорт перцев, который собрал уйму восторженных отзывов дачников. Штампует плоды без остановки в любых погодных условиях. Перцы вырастают сочными, мясистыми и вкусными, без горечи.

Описание сорта

По словам эксперта, речь идет о сорте "Калифорнийское чудо". Он был выведен американскими селекционерами еще в далеком 1928 году и допущен к выращиванию в России в 1999 году. Сорт отлично растет и в теплице, и в открытом грунте, но в регионах с суровым климатом лучше выращивать его в тепличных условиях.

Кусты вырастают в высоту до 75 сантиметров и способны выдержать 12 созревших перцев. Однако зачастую плодов появляется заметно больше, вплоть до 20 штук, поэтому в таком случае растения лучше подвязать.

Урожайность

Первый урожай можно собирать через 100-130 дней после того, как проросли семена. Перцы вырастают кубовидной формы, сочными, мясистыми и вкусными, весом до 320 граммов. Сохраняют свежесть и товарный вид в течение 20-30 дней. Подходят для салатов, горячих блюд и консервирования.

Личный опыт дачников

Дачники оставили о сорте "Калифорнийское чудо" большое количество положительных отзывов:

"Калифорнийское чудо – перец на века! Сколько сортов и гибридов перепробовала за 25 лет, он самый урожайный и семена свои". "На самом деле, самый лучший сорт и для меня тоже. Сколько перепробовала всяких разных, но "Калифорнийское чудо ни разу не подвело". "Урожайность у "Калифорнийского чуда" на высоте. Компактные кустики были буквально облеплены плодами. Перцы выросли крупными: больше половины были по 300 граммов. Толщина стенки получилась 1 сантиметр. Очень сочные, без горечи. Вкусовые качества на высоте. Такие перцы мне даже жалко было заготавливать: уж очень красивые, хочется есть в сыром виде, но тем не менее накрутила и лечо с него".

Ранее мы сообщали, какой томат прославился крупными и вкусными плодами.