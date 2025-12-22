Подземный Петербург: где искать следы исчезнувшего шведского города

Когда Петр I в 1703 году приступил к грандиозному строительству новой российской столицы на берегах Невы, эти земли не были пустыми. Напротив — здесь процветал европейский город, обладавший крепостью, ратушей и оживленной гаванью.

Этот город — шведский Ниен — существовал почти столетие, пока Северная война не внесла драматические коррективы в мировую историю этих мест.

История Ниена — это история о том, как один форпост уступил место империи, и что от него осталось под современным Петербургом.

Первые укрепления: от Ландскроны до Ниеншанца

Шведское присутствие в устье Невы началось еще в 1300 году с постройки крепости Ландскрона. Это укрепление, однако, просуществовало всего год — его быстро разрушили новгородские войска.

На несколько столетий эти земли вернулись под русский контроль. Ситуация кардинально изменилась в 1611 году, когда шведы приступили к возведению Ниеншанца — «Невского укрепления».

Строительство велось с размахом: работы продолжались несколько лет, для них привлекали крестьян из окрестных земель.

К 1617 году гарнизон крепости насчитывал около 200 солдат. Столбовский мирный договор окончательно закрепил эти территории за Швецией. Ниеншанц превратился из простого военного объекта в ядро будущей городской жизни.

Расцвет торгового города

Рядом с крепостью сформировался город Ниен, который к середине XVII века стал важным торговым узлом. В 1638 году он получил долгожданное право вести внешнюю торговлю.

Население достигало 2,5 тысяч человек, а в его гавань ежегодно заходило более 100 торговых судов. Главными экспортными позициями были лес, пушнина, рыба и металлы.

Городская жизнь кипела по европейскому образцу: на центральной площади возвышалась ратуша, где заседал магистрат, а улицы застраивались домами, характерными для европейской архитектуры.

Население было многонациональным — здесь жили шведы, немцы и голландцы, чему способствовали налоговые льготы, введенные для привлечения новых жителей.

Роковые войны и падение

Первая серьезная угроза возникла в 1656 году, когда русские войска ненадолго захватили Ниеншанц. Но настоящий, решающий удар пришелся на 1703 год, с началом Северной войны. После падения Нотеборга Ниен оказался в критическом положении.

Жители начали паниковать и покидать город, а шведы, осознавая безнадежность обороны, сами подожгли склады и часть построек. 10 мая 1703 года крепость капитулировала.

Судьба Ниена была предрешена. Всего через две недели, 27 мая, Петр I заложил Петропавловскую крепость — дату, которая с тех пор считается днем рождения Санкт-Петербурга.

Что осталось от Ниена

Судьба шведского города оказалась трагичной. В 1704 году крепость была окончательно разрушена. Жителей переселили или выслали, а постройки разобрали на стройматериалы для новой столицы. Название города — Ниен — было стерто с карт.

Сегодня о его существовании напоминают лишь археологические находки на Охтинском мысу, где велись раскопки, а также отдельные элементы в ранней петербургской архитектуре и скупые упоминания в шведских архивах.

История Ниена — это поучительный пример того, как город становится жертвой большой политики. Его наследие напоминает: Петербург возник не на пустом месте, а на стратегически ценной территории, оцененной еще шведскими монархами.

