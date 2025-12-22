Как Ленинград вырос на 3000 гектаров за счет «мусора»: история искусственных островов, на которых живут люди

Морская набережная на Васильевском острове — топонимический парадокс современного Петербурга. Свое название она получила в 1972 году, поскольку в то время “была расположена вдоль Финского залива”.

Однако всего пара десятилетий кардинально изменила ландшафт. Море отодвинулось на несколько километров, а некогда прибрежная полоса стала местом прохождения Западного скоростного диаметра (ЗСД).

Волна намывов: от Заячьего острова до Васильевского

История “отвоевывания” земли у воды в Петербурге стара как сам город. Намывы — это не новое явление, это неотъемлемая часть градостроительства империи.

“Их история ведется с самого основания бывшей столицы Российской империи”.

Еще при Петре I за счет намыва увеличили территорию Заячьего острова, а также создали насыпи на Васильевском и Городском островах. На этих искусственных землях выросли такие знаковые объекты, как Летний сад и Троицкая площадь.

В течение XVIII и XIX столетий Санкт-Петербург рос и расширялся именно за счет таких работ, что способствовало развитию экономики и созданию портовых сооружений.

Традиция создания искусственных островов продолжилась и в советское время. Ленинград увеличился более чем на 3 тысячи гектаров.

В частности, вся западная оконечность Васильевского острова, включая саму Морскую набережную, имеет искусственное происхождение. Однако у старожилов бытует скептическое замечание:

“Одно дело старый советский намыв, и совсем другое новый, который обязательно уйдет под воду, дома треснут и развалятся”.

Несбывшийся морской фасад

После Великой Отечественной войны главный архитектор Ленинграда Николай Баранов вынашивал амбициозный план — превратить западную часть Васильевского острова в подлинное “морское лицо” города.

Замысел был грандиозен: здесь планировалось создать нечто вроде второго центра, с Морским вокзалом, учреждениями культуры и яркими архитектурными доминантами.

“Морское лицо” Ленинграда должно было стать районом комплексного освоения с 800 тысячами квадратных метров жилья и школами, построенными по индивидуальным проектам.

К сожалению, судьба Баранова сложилась трагически — в 1950 году он был осужден по «Ленинградскому делу» и выслан. В результате, задуманное реализовалось лишь фрагментарно.

Отчетливые черты морской фасад начал обретать только в 1970-х годах, но и то, что появилось, представляло собой, по сути, “хоть и удобный, но обычный жилой квартал”.

Благоустроенной оставалась лишь небольшая зона у гостиницы «Прибалтийская», куда жители приезжали специально “посмотреть на залив”.

Архитектурные призраки устья Смоленки

Многие амбициозные проекты, связанные с устьем реки Смоленки, так и остались на бумаге. В начале 80-х годов здесь планировали установить мемориал, посвященный обороне Ленинграда.

Позже, в 90-х, появилась идея построить “Башню Петра Великого” от «Корпорации XX трест», но общественность выступила против новой доминанты, и контракт был расторгнут.

Затем, в 2002 году, участок выделили для скульптуры “Жена моряка”, но за сутки до закладки камня выяснилось, что памятник ставить нельзя — территория попадала в зону перспективной застройки.

Вскоре после этого появились планы по возведению здесь “Театра песни” с концертным залом и гостиницей, проект также не реализовался.

Единственным монументом, который закрепился на набережной, стал памятник крейсеру «Киров», установленный в 1990 году. Примечательно, что его орудия теперь смотрят не на залив, а на новые жилые кварталы.

Линейный парк и отступившее море

Лишь в 2020-х годах на территории у устья Смоленки начались позитивные изменения — здесь разбили Линейный парк.

Несмотря на то что новые деревья “приживаются с большим трудом”, это место наконец приобрело презентабельный вид, предлагая оборудование для отдыха и возможность разглядеть еще не скрытый за домами Финский залив.

Новый южный намыв, задуманный в нулевых как фешенебельный район с элитным жильем и лучшей набережной, в итоге обернулся очередным спальным кварталом.

Морская набережная, получившая имя, когда она действительно граничила с морем, навсегда осталась без своего первоначального водного простора.

Конечно, не все местные жители довольны такими переменами:

"Давно там живу. Самое лучшее время — когда за Кораблестроитей вообще не было эастройки, а лишь камыши, кустарники и берег с насыпным кирпичом. Когда была еще перекрыта Смоленка, то и вода в заливе была совсем пригодна для купания".

