Маркизова лужа: как ирония моряков стала городским названием в Петербурге

"Маркизова лужа" — разговорное, ироничное название Невской губы, части Финского залива между устьем Невы и островом Котлин. Оно появилось в первой трети XIX века в офицерской среде Балтийского флота и быстро прижилось в петербургской речи.
Название связано не с географией, а с конкретным человеком — морским министром Российской империи Жан-Батистом де Траверсе, носившим титул маркиза.
Маркиз на русской службе
Де Траверсе был французским эмигрантом и опытным военным моряком. В 1811–1828 годах он возглавлял Морское министерство России. При нём дальние походы Балтийского флота почти прекратились: корабли выходили в море редко и, как правило, не дальше Кронштадта.
Причины были не только в осторожности министра. Финансовые возможности флота были ограничены, а сам Траверсе считал, что для подготовки моряков важнее манёвры в стеснённых, мелководных условиях Невской губы — тем более что подобный опыт он получил ещё в финских шхерах.
Ирония вместо протеста
Для офицеров и моряков такая «замкнутость» выглядела унизительно. Балтийский флот, предназначенный для морских операций, словно варился в собственном мелководье. Так и появилось полушутливое, полукритическое название — "Маркизова лужа".
Это было не прямое обвинение, а форма профессиональной иронии, понятной внутри флота. Название оказалось настолько удачным, что пережило и самого министра, и эпоху.
Почему слово живо до сих пор
Сегодня "Маркизову лужу" продолжают употреблять — чтобы подчеркнуть мелководность Невской губы или просто в шутливом петербургском контексте. Название можно встретить в литературе, прессе, разговорной речи и даже в названиях заведений.