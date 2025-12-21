Уникальная заброшенная коммуналка 1822 года: прямо за Казанским собором спрятана жемчужина

В двух шагах от шумного Невского проспекта, в тихом переулке у Казанского собора, находится уникальная квартира-призрак. Её стены помнят эпоху Николая I — дом был построен в 1822 году, а сама коммунальная квартира на третьем этаже существует с тех пор, до надстройки четвёртого этажа.

Главная особенность — потолки в 3,75 метра, что для старого фонда редкость. Благодаря этой высоте здесь сохранилась классическая антресоль с лестницей — не декоративный балкон, а настоящее функциональное хранилище, каким оно и было в XIX веке, отмечает петербуржец, увидевший риелторское чудо воочию.

Планировка и интерьер застыли во времени: вытянутые комнаты, общая кухня с разрозненными гарнитурами и вид из окон на тот же переулок, что и 200 лет назад.

Это не просто заброшка, а законсервированный срез истории — подлинный, непарадный Петербург, где каждый уголок рассказывает историю жизни нескольких поколений в самом центре имперской столицы.

