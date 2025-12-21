Как из рога изобилия: астролог - о главных счастливчиках 2026-го

Портал «Городовой» решил узнать, для кого наступающий 2026 год может стать временем настоящего прорыва. Своим прогнозом поделился астролог Антон Соколов.

По его словам, грядущий год потребует от всех гибкости и умения быстро адаптироваться, поскольку старые методы перестанут работать. Однако для некоторых знаков зодиака этот период станет по-настоящему звездным.

Овны и Водолеи в фокусе удачи. Астролог уверен, что это ваш год. Овнам важно структурировать свои смелые идеи, а Водолеям — готовиться к переменам на работе, где от них будет требоваться «прогресс и обучение на постоянной основе». «Это время смелых экспериментов», — отмечает Соколов.

Львов ждет признание. С июня их может ждать период триумфа. «Юпитер летом переходит в ваш знак, а здесь он проходит всего раз в 12 лет. Вторая половина 2026 года может стать временем большого успеха», — объясняет эксперт. Ключ — в творческом подходе.

Близнецы и Весы: сила в гибкости. Удача будет на стороне тех, кто откажется от старых правил. Для Близнецов сила в быстром усвоении информации, а Весам стоит изменить подходы к отношениям. «Стремление к прогрессу и обучению должно быть на первом месте», — резюмирует астролог.

Таким образом, главный совет для всех в 2026 году — делать ставку на осознанное обучение, смелость и умение работать в команде.