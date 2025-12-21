Городовой / Общество / Как из рога изобилия: астролог - о главных счастливчиках 2026-го
Как из рога изобилия: астролог - о главных счастливчиках 2026-го

Опубликовано: 21 декабря 2025 21:00
гороскоп на 2026 год
Как из рога изобилия: астролог - о главных счастливчиках 2026-го
Фото: Городовой.ру

Денежный дождь, успех на работе, любовные рекорды - знаки ждет только хорошее.

Портал «Городовой» решил узнать, для кого наступающий 2026 год может стать временем настоящего прорыва. Своим прогнозом поделился астролог Антон Соколов.

По его словам, грядущий год потребует от всех гибкости и умения быстро адаптироваться, поскольку старые методы перестанут работать. Однако для некоторых знаков зодиака этот период станет по-настоящему звездным.

Овны и Водолеи в фокусе удачи. Астролог уверен, что это ваш год. Овнам важно структурировать свои смелые идеи, а Водолеям — готовиться к переменам на работе, где от них будет требоваться «прогресс и обучение на постоянной основе». «Это время смелых экспериментов», — отмечает Соколов.

Львов ждет признание. С июня их может ждать период триумфа. «Юпитер летом переходит в ваш знак, а здесь он проходит всего раз в 12 лет. Вторая половина 2026 года может стать временем большого успеха», — объясняет эксперт. Ключ — в творческом подходе.

Близнецы и Весы: сила в гибкости. Удача будет на стороне тех, кто откажется от старых правил. Для Близнецов сила в быстром усвоении информации, а Весам стоит изменить подходы к отношениям. «Стремление к прогрессу и обучению должно быть на первом месте», — резюмирует астролог.

Таким образом, главный совет для всех в 2026 году — делать ставку на осознанное обучение, смелость и умение работать в команде. Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.

Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
