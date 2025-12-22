«Я вас любил»: шокирующие подробности несбывшейся свадьбы Пушкина в старинной усадьбе под Петербургом

Многие считают, что главные достопримечательности сосредоточены в самом Санкт-Петербурге. При этом Ленобласть таит множество увлекательных мест, куда стоит отправиться в небольшое, но насыщенное путешествие.

«Приютино» — приют для добрых душ и муз

Отправляясь по трассе «Дорога Жизни» от Всеволожска, путник неминуемо наткнется на ряд старинных кирпичных построек. Это усадьба «Приютино» — некогда «приют для добрых душ».

В первой половине XIX века это место притягивало весь цвет столичной интеллигенции. Усадьба была основана Алексеем Олениным — директором Публичной библиотеки и президентом Академии Художеств.

Оленины были радушными хозяевами. Их усадьба служила местом встреч для творческих людей. Здесь бывали Николай Гнедич, переводчик «Илиады», композитор Михаил Глинка, но “особо любимым гостей считался баснописец Иван Крылов”.

Не обошел стороной это место и Александр Сергеевич Пушкин. Он был страстно увлечен младшей дочерью хозяев — Анной Олениной и даже намеревался на ней жениться, что не пришлось по вкусу родителям девушки.

Однако именно Анне поэт посвятил такие известные строки, как «Не пой, красавица, при мне» и «Я вас любил».

В музее воссозданы интерьеры дворянского дома: кабинет Алексея Оленина и, например, гостиная-галерея. Представляется, как “двери раскрывались во внутренний дворик, и гостиная и парк становились как будто единым пространством”.

Среди тысяч экспонатов хранятся музыкальная шкатулка XIX века и фамильные рапиры. Оленины владели имением недолго, но память о них и их потомках, ставших “достойными людьми”, бережно сохраняется.

Летом путешественникам настоятельно рекомендуется уделить время и для прогулки по прилегающему “потрясающей красоты парку”.

Царскосельский лицей: колыбель золотого выпуска

Два следующих объекта тесно связаны с именем Пушкина и расположены в городе Пушкин. Это не Ленобласть, а Петербург, но в общую концепцию подборки вполне попадают.

Прежде всего, это сам Царскосельский лицей. Помня строки из стихотворения «19 октября», можно ощутить дух братства:

“Друзья мои, прекрасен наш союз! / Он, как душа, неразделим и вечен”.

Сегодня посещение возможно только в составе экскурсии. В Большом зале, который знаком по картине Ильи Репина, где юный Саша Пушкин выступает перед Державиным.

Легенда гласит, что Державин был в восторге, а “юный Саша так разволновался, что … просто убежал и спрятался”.

Лицей, основанный по указу Александра I, предлагал образование дворянских детей на уровне университетского, с расписанным по часам днем и всего месяцем каникул в году.

Сам Пушкин имел прозвище «Француз» за отличное владение иностранным языком.

Ученики жили в лицее круглый год, имея отдельные комнаты. Пушкин занимал 14-ю «келью», откуда “по вечерам втайне переговаривался через стену с соседом из 13-й «кельи» — Иваном Пущиным”.

Первый выпуск лицея, названный «золотым», дал России не только Пушкина, но и видных государственных деятелей, и полярного исследователя Федора Матюшкина.

Дом станционного смотрителя: музей, рожденный из драмы

Необычный музей, посвященный литературному герою, расположился в деревне Выра Гатчинского района. Это «Дом станционного смотрителя» — дань уважения Самсону Вырину, центральной фигуре из «Повестей Белкина» Александра Сергеевича Пушкина.

История его трагична: “У станционного смотрителя Самсона Вырина была красавица-дочка Дуня”, которая сбежала с гусаром Минским. Не добившись возвращения дочери, старик спился и умер, хотя Дуня, став богатой дамой, позже посетила его могилу.

Местоположение неслучайно:

“Здесь проходил Белорусский почтовый тракт, который позже стал Динабургским (сегодня - Киевское шоссе)”.

На этом месте действительно располагалась почтовая станция, на которой останавливался сам Пушкин, следуя по пути из Петербурга в Михайловское. Фамилия героя — Вырин — лишь усиливает эту географическую привязку.

Таким образом, музей функционирует как “2 в 1”: он рассказывает и о судьбе Самсона, и об истории почтового сообщения того времени.

В «Доме» воссоздана аутентичная атмосфера станции времен Пушкина. Среди тысяч подлинных предметов XIX века, размещенных на информационных стендах, можно увидеть, как выглядел быт путников.

“Подобные станции располагались на тракте каждые 20-25 км”.

Здесь можно было сменить лошадей, ведь путешествие Пушкина из Петербурга в Москву занимало 4-5 дней. Внутри воссозданы комнаты Самсона Вырина и его дочери Дуни, где можно послушать аудиоспектакль по повести.

Кроме того, экспозиции включают «ямщицкую» с русской печкой и кабинет вымышленного автора повестей — Ивана Петровича Белкина.

Особый интерес вызывает зал «Путешествие по Динабургскому тракту», где мониторы помогают разобраться в назначении “странных вещиц XIX века” — например, “сахарных «голов»” или стеклянной мухоловки.

Колыбель сказок: Домик няни Арины Родионовны

Недалеко от Выры, в деревне Кобрино, находится еще одна святыня пушкинской эпохи — «Домик няни А.С. Пушкина».

Арина Родионовна (Яковлева) известна как “подруга дней суровых” поэта, но здесь она жила и растила собственных детей до того, как стала няней.

Сохранившийся домик функционирует как мини-музей крестьянского быта конца XVIII — начала XIX века.

“Сам домик – размером с очень маленькую квартиру”.

Посетителей встречает волшебный запах трав в сенях, а главное — тепло настоящей русской печи. Внутри размещены оригинальные предметы того периода, хотя и не принадлежавшие лично Арине Родионовне.

Ощущение уюта настолько сильное, что возникает желание, чтобы “рядом оказалась Арина Родионовна и рассказала пару сказочек”.

Извара: колыбель русского космизма и археологии

Третий, но не менее значимый музейный объект переносит в иную сферу — в деревню Извара, где прошли детские и юношеские годы Николая Константиновича Рериха.

Этот “великий художник, писатель, ученый, настоящий путешественник” приобрел усадьбу в 1872 году.

“Все особенное, все милое и памятное связано с летними месяцами в Изваре”, — вспоминал Рерих.

Экспозиция знакомит с тысячами экспонатов, отражающих жизнь художника и его семьи. Здесь представлены репродукции его работ, а также отдельные залы посвящены его археологическим изысканиям.

Именно Извара пробудила в нем интерес к древней Руси, так как “много лет назад здесь находилось древнее поселение”. Логично, что отдельный зал посвящен археологии.

Кроме того, отдельное место занимает экспозиция в честь Пакта Рериха и его символа — «Знамени Мира», что подчеркивает его роль как “родоначальника международного движения за защиту культурного наследия”.

Дача Пушкина: творчество под сенью Романовых

Последняя достопримечательность — Мемориальный музей-дача А.С. Пушкина. Летом 1831 года поэт вернулся в Царское Село уже с супругой Натальей Николаевной и снял здесь дом.

В этот период императорская семья также укрывалась в Царском Селе от холеры.

“Наталья потом вспоминала, что императрица восхищалась ей и приглашала ко двору”.

Николай I даже предложил Пушкину заняться историческим трудом о Петре I.

Интерьеры музея воссозданы по воспоминаниям. В мезонине находится кабинет поэта, где творилось “волшебство”. Здесь созданы «Письмо Онегина к Татьяне», «Сказка о Царе Салтане» и множество стихов.

В этих стенах Гоголь представил Александру Сергеевичу свои «Вечера на хуторе», восхитив его. Музей также посвящает залы памяти Василия Андреевича Жуковского и Николая Михайловича Карамзина, автора «Истории государства российского».

