Поездил на Lada Iskra - и за АвтоВАЗ стало стыдно: что не так с "легковушкой" и стоит ли ее покупать

Весной 2025 года началось серийное производство Lada Iskra, а новый автомобиль всегда вызывает интерес и предвкушение. Машина позиционировалась как промежуточное звено между Granta и Vesta - доступный, но современный автомобиль.

Автор блога «Первый Автомобильный» неделю ездил на легковой машине, чтобы оценить ее в реальных условиях. Впечатления оказались противоречивыми.

Внешний вид

На первый взгляд Iskra выглядит современно. Однако при детальном рассмотрении энтузиазм угасает. Особенно это заметно в оптике: в машине, которая стоит больше 1,5 миллиона рублей, стоят обычные галогеновые лампочки в рефлекторах, а задние фонари напоминают бюджетные модели Renault.

"В целом, внешность не вызывает отторжения, но и восторга – тоже. Она просто... никакая. Машина теряется в потоке", - отметил автоэксперт.

Салон

Салон превосходит Granta по простору и дизайну панели, но сохраняет признаки бюджетности. Например, жесткий пластик, неудобное пассажирское сиденье без регулировки по высоте, ограниченный запас места для ног сзади, а также нерегулируемый подлокотник, расположенный слишком низко.

Среди плюсов:

регулировка водительского сиденья по высоте;

широкий угол открывания дверей;

подогрев задних сидений (в отдельных комплектациях);

мультимедиа с Яндексом и камера заднего вида.

Платформа и ходовые качества

Iskra базируется на платформе CMF‑B LS - локализованной версии архитектуры Renault Logan/Sandero третьего поколения. Это заметно в движении: на гладком асфальте с мелкими неровностями подвеска работает неплохо, автомобиль кажется мягче Granta. Управляемость тоже лучше.

Однако с более серьезными неровностями или «лежачими полицейскими» подвеска справляется хуже: появляются громкие удары, в первую очередь сзади. Шумоизоляция хоть и превосходит Granta, но остается недостаточной. В салоне отчетливо слышны шумы от колес и двигателя.

Тормоза и коробка

Особо бросается в глаза решение установить барабанные тормоза сзади. На автомобиле стоимостью около 1,6 млн рублей это выглядит неоправданной экономией. Даже в дорогих версиях Granta используются дисковые тормоза сзади, поэтому такой шаг воспринимается как регресс. При переключениях скоростей бывают рывки - будто мотор и коробка не «подружились».

Вывод

Iskra - неплохой B‑класс, лучше Granta по управляемости, но без ощущения прогресса. Цена завышена: для замены Granta слишком дорого, для конкуренции с Vesta - недостаточно качеств.

"Iskra могла бы стать хитом, если бы стоила на 200-300 тысяч дешевле", - отметил автор блога.

