Не ударит в голову: секреты выбора игристого от сомелье

Накануне праздников портал «Городовой» выяснил, как не ошибиться с главным новогодним напитком. Своими рекомендациями поделилась Светлана Фомичева, алкогольный эксперт и член Российской Ассоциации Сомелье.
Цена как индикатор
По словам эксперта, настоящее французское шампанское сейчас вряд ли может стоить дешевле 5000 рублей за бутылку. Цена ниже — повод задуматься о происхождении и качестве.
Бонус: первым признаком хорошего напитка служит пробка из натуральной коры пробкового дерева, а не пластиковая.
Есть ли альтернатива Moët и Dom Pérignon?
«Безусловно, это очень именитые дома… Но я бы рекомендовала обратить внимание, может быть, не на столь известные массовому покупателю позиции», — отмечает Фомичева. Она советует искать интересные варианты не в супермаркетах, а в специализированных винных магазинах, где консультанты-кависты помогут подобрать напиток под индивидуальный вкус.
Что купить вместо шампанского?
Отличной заменой могут стать французские креманы (из Бургундии, Луары и др.) — их стоимость примерно в два раза ниже. Среди российских производителей эксперт выделяет «Абрау-Дюрсо» (резервные линейки), «Инкерман», «Золотую Балку» и «Дивноморское».
«Единственное, что я точно не рекомендую покупать, это бренд "Советское шампанское", которое очень трудно можно назвать вообще вином. С большой натяжкой. Стоимость его обычно не превышает в крупных супермаркетах 300 рублей за бутылку».
Главный совет от Фомичевой — не гнаться за раскрученными брендами ради престижа, а искать то, что понравится именно вам, и не стесняться спрашивать совета у профессионалов.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.