Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока?
Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока?

Опубликовано: 6 февраля 2026 07:07
 Проверено редакцией
аэропорт
Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока?
Global Look Press/Bulkin Sergey

Расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока — примерно 6 500 км по прямой и 9 700–9 800 км по автомобильным трассам. Это расстояние сопоставимо с протяжённостью нескольких крупных стран или с маршрутом от Москвы до Иркутска, умноженным на два. Путешествие между этими городами — настоящее приключение, которое требует тщательного планирования.

Как добраться от Питера до Владивостока?

Самолёт — самый быстрый способ. Прямой перелёт из Пулково во Владивосток занимает около 8–11 часов, в зависимости от авиакомпании и погодных условий. Цены варьируются в зависимости от даты вылета, авиакомпании и класса билета. В среднем стоимость составляет 60 000–250 000 рублей.

Поезд — вариант для тех, кто ценит комфорт и хочет насладиться пейзажами. Прямых поездов между Санкт-Петербургом и Владивостоком нет, но можно добраться с пересадками. Например, сначала доехать до Владимира, а затем сесть на поезд до Владивостока. Общее время в пути — около 7–8 дней.

Билеты на поезда с пересадками стоят примерно 17 000–20 000 рублей и более, в зависимости от типа вагона и условий поездки.

Автомобиль — выбор для любителей приключений. Маршрут пролегает через Москву, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Потребуется несколько дней на дорогу, а также тщательное планирование остановок и запаса топлива.

Расходы зависят от марки машины, расхода топлива, состояния дорог и других факторов. В среднем поездка может обойтись в 50 000–70 000 рублей и более, если учитывать топливо, платные участки трасс и возможные непредвиденные расходы.

Интересные факты

  • Если бы можно было проехать это расстояние на велосипеде, потребовалось бы около 450 часов и было бы сожжено примерно 2,4 млн калорий.
  • Пешее путешествие из Санкт-Петербурга во Владивосток заняло бы около двух месяцев.
  • Во время поездки на поезде или автомобиле можно посетить множество интересных городов и регионов: Москву, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Хабаровск и другие.
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
