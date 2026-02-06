Городовой / Город / Премьера в Петербурге: как бегемотиха Красавица пережила блокаду
Премьера в Петербурге: как бегемотиха Красавица пережила блокаду

Опубликовано: 6 февраля 2026 08:30
 Проверено редакцией
Городовой ру

11 февраля в 19:00 в петербургском кинотеатре «Аврора» состоится премьера фильма «Красавица».

Фильм, снятый на основе реальных событий, посвящен усилиям работников Ленинградского зоопарка, спасавших животных в блокадные годы.

Центральный образ — бегемотиха Красавица, воплотившая образ стойкости и человечности жителей осажденного города.

Главные роли исполнят Слава Копейкин, Юлия Пересильд, Стася Милославская, Виктор Сухоруков и Иван Добронравов, а голос бегемотихе подарила Мария Аронова.

Картина поступит в широкий прокат 19 февраля и будет доступна в кинотеатрах по всей России.

Автор:
Юлия Аликова
Город
