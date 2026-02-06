Премьера в Петербурге: как бегемотиха Красавица пережила блокаду

11 февраля в 19:00 в петербургском кинотеатре «Аврора» состоится премьера фильма «Красавица».
Фильм, снятый на основе реальных событий, посвящен усилиям работников Ленинградского зоопарка, спасавших животных в блокадные годы.
Центральный образ — бегемотиха Красавица, воплотившая образ стойкости и человечности жителей осажденного города.
Главные роли исполнят Слава Копейкин, Юлия Пересильд, Стася Милославская, Виктор Сухоруков и Иван Добронравов, а голос бегемотихе подарила Мария Аронова.
Картина поступит в широкий прокат 19 февраля и будет доступна в кинотеатрах по всей России.