Все новости / Виктор Сухоруков

Виктор Сухоруков

Шоу-бизнес
В прокат выходит «Чемпион мира» о шахматном поединке между Карповым и Корчным
На российские экраны с 30 декабря выходит фильм «Чемпион мира» от режиссера «Бригады», «Т-34» и «Боя с тенью» Алексея Сидорова. В центре повествования драматическая история состязания двух великих шахматистов Анатолия Карпова и Виктора Корчного за звание гроссмейстера в 1978 году.
30 дек 2021 14:34
Шоу-бизнес
Кинокомпания «Марс Медиа» опубликовала первый трейлер и клип к сериалу «Цыпленок жареный»
Кинокомпания «Марс Медиа» выпустила трейлер 16-серийной ретродетективной мелодрамы «Цыпленок жареный». Проект покажут на Первом канале. В сериале снимались: Виктор Сухоруков, Виктор Добронравов, Ирина Пегова, Александр Яценко, Павел Трубинер и другие. 
20 сен 2021 21:59
Шоу-бизнес
«Пьянству – бой»: 5 отечественных звезд, которые полностью отказались от спиртного
Алкоголь – сила разрушительная. Ему все равно кто им увлекся – звезда кино или простой работяга. Итог: поломанные судьбы, крах карьеры, проблемы со здоровьем. Если вовремя «не соскочить», то можно потерять все. Перед вами пять звезд отечественного кино, которым удалось завязать с алкоголем раз и навсегда.
18 ноя 2019 12:48
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