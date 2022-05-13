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Актер пострадал от каблуков танцовщиц канкана
На российские экраны с 30 декабря выходит фильм «Чемпион мира» от режиссера «Бригады», «Т-34» и «Боя с тенью» Алексея Сидорова. В центре повествования драматическая история состязания двух великих шахматистов Анатолия Карпова и Виктора Корчного за звание гроссмейстера в 1978 году.
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Знаменитый актер сменил место работы в 70 лет
Кинокомпания «Марс Медиа» выпустила трейлер 16-серийной ретродетективной мелодрамы «Цыпленок жареный». Проект покажут на Первом канале. В сериале снимались: Виктор Сухоруков, Виктор Добронравов, Ирина Пегова, Александр Яценко, Павел Трубинер и другие.
Опубликован трейлер фильма «Чемпион мира».
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