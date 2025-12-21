Здесь были дома — теперь только их контуры: необычный мемориал под Петербургом

На территории мемориального комплекса «Невский пятачок» стоят белые бетонные контуры домов. Они выстроены в форме деревенских изб, но без стен, крыш и окон. Издалека их легко принять за остатки реальной застройки — пока не подойдёшь ближе.
Деревня, которой больше нет
До войны на этом месте находилась деревня Арбузово. В 1941 году она оказалась в зоне ожесточённых боёв за Невский пятачок — небольшой плацдарм на левом берегу Невы, имевший стратегическое значение для обороны Ленинграда.
После боёв деревня исчезла полностью. Ни одно строение не сохранилось, а само название со временем пропало с карты.
Почему деревню не стали восстанавливать
В 1985 году здесь появился мемориал "Призрачная деревня". Его авторы — архитекторы О. Романов и М. Хидекель — сознательно отказались от реконструкции реальных домов. Вместо этого они создали условные силуэты построек, подчёркивающие не облик деревни, а сам факт её утраты.
38 названий на граните
У подножия мемориала размещены плиты с названиями 38 населённых пунктов Кировского района, уничтоженных в 1941–1944 годах. Арбузово — лишь одно из них. Все эти деревни исчезли в ходе боёв и не были восстановлены после войны.
Место без привычного мемориального пафоса
"Призрачная деревня" входит в состав мемориального комплекса "Невский пятачок" и "Зелёного пояса Славы Ленинграда". Здесь нет традиционных скульптур и монументов — только архитектурный знак, работающий через отсутствие.
Именно этим место и запоминается.