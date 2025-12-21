Городовой / Город / Здесь были дома — теперь только их контуры: необычный мемориал под Петербургом
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Уникальная заброшенная коммуналка 1822 года: прямо за Казанским собором спрятана жемчужина Общество
С 1 января техосмотр «золотеет»: Петербург — в числе рекордсменов по будущим тратам Город
В Петербурге родился крестник Александра III — а теперь здесь говорят по-французски Город
Кастинг в спальню Екатерины II: чем должен был обладать фаворит императрицы Общество
Квартиру делят — портреты берут: постеры с Долиной взмыли на 650% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Лайфхак
Категории
Общество Спорт

Здесь были дома — теперь только их контуры: необычный мемориал под Петербургом

Опубликовано: 21 декабря 2025 19:15
«Невский пятачок»
Здесь были дома — теперь только их контуры: необычный мемориал под Петербургом
Городовой ру

Это место не восстанавливает прошлое и не пытается его воссоздать — здесь выбрали другой способ памяти.

На территории мемориального комплекса «Невский пятачок» стоят белые бетонные контуры домов. Они выстроены в форме деревенских изб, но без стен, крыш и окон. Издалека их легко принять за остатки реальной застройки — пока не подойдёшь ближе.

Деревня, которой больше нет

До войны на этом месте находилась деревня Арбузово. В 1941 году она оказалась в зоне ожесточённых боёв за Невский пятачок — небольшой плацдарм на левом берегу Невы, имевший стратегическое значение для обороны Ленинграда.

После боёв деревня исчезла полностью. Ни одно строение не сохранилось, а само название со временем пропало с карты.

Почему деревню не стали восстанавливать

В 1985 году здесь появился мемориал "Призрачная деревня". Его авторы — архитекторы О. Романов и М. Хидекель — сознательно отказались от реконструкции реальных домов. Вместо этого они создали условные силуэты построек, подчёркивающие не облик деревни, а сам факт её утраты.

38 названий на граните

У подножия мемориала размещены плиты с названиями 38 населённых пунктов Кировского района, уничтоженных в 1941–1944 годах. Арбузово — лишь одно из них. Все эти деревни исчезли в ходе боёв и не были восстановлены после войны.

Место без привычного мемориального пафоса

"Призрачная деревня" входит в состав мемориального комплекса "Невский пятачок" и "Зелёного пояса Славы Ленинграда". Здесь нет традиционных скульптур и монументов — только архитектурный знак, работающий через отсутствие.

Именно этим место и запоминается.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью