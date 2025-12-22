Городовой / Город / Петербург ждёт новогоднее чудо: придёт ли зима в последний момент
Петербург ждёт новогоднее чудо: придёт ли зима в последний момент

Опубликовано: 22 декабря 2025 17:00
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU

В Санкт-Петербурге 22 декабря ожидается похолодание до минус 5 градусов и снегопад.

В Санкт-Петербурге температура воздуха опустилась ниже нулевой отметки. Метеорологи отмечают дальнейшее похолодание. В течение дня на территорию города движется холодный фронт, в связи с чем ожидаются снегопады.

Вечером в тот же день, по данным главного метеоролога Александра Колесова, столбики термометров покажут от минус четырёх до минус пяти градусов.

На старте рабочей недели погоду в городе начнет определять область высоких давлений. Облака принесут мало осадков, хотя в районе Ладожского озера еще возможен снег.

Ближе к концу недели ожидается смена погодных условий. С севера подойдут области пониженного давления, которые принесут осадки в виде снега в северную столицу.

Однако из-за усиления западного ветра вблизи Финского залива вероятна новая оттепель.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге подходит к завершению продолжительный период относительного тепла. Жителям советуют быть внимательнее из-за переменчивой зимней погоды.

Автор:
Юлия Аликова
Город
