Крепость под Петербургом, которая готовилась ко всем войнам — и не участвовала ни в одной

На острове в городе Высоцке, среди лесов и выхода к Балтике, стоит крепость, судьба которой сложилась необычно. Она создавалась как важный оборонительный пункт, но за два с половиной века так и не произвела ни одного выстрела по противнику.

От Петра I до инженерных экспериментов XIX века

Первое укрепление здесь появилось в 1710 году, в разгар Северной войны. Тронгзунд получил имя от шведского названия пролива, который и должен был контролировать. Постройки той эпохи до наших дней не дошли.

В XIX веке крепость фактически создавали заново. В 1860-е годы инженеры вырубали ходы прямо в карельских скалах — для своего времени это было решение смелое и редкое. Внутренние кирпичные казематы, гранитные валы и аккуратные коридоры создавали впечатление тщательно продуманной оборонительной системы.

Но прогресс середины XIX века оказался быстрее расчётов. Новые артиллерийские технологии сделали Тронгзунд устаревшим всего через 15 лет. Пушки здесь невозможно было просто заменить: конструкция была слишком жёстко связана с первоначальным проектом. Крепость разоружили.

Форт, который никому не пригодился

Не задействовали Тронгзунд ни в Крымской войне, ни в Первой мировой, ни в Гражданской. Даже финны, известные своей бережливой и рациональной военной инженерией, не включили его в линию Маннергейма.

Во время Второй мировой архипелаг оказался под финляндско-немецкой оккупацией, а в 1944 году был возвращён. Позже Финляндия арендовала рядом Малый Высоцкий остров и канал — акваторию, ради которой и создавали Тронгзунд, — и на протяжении десятилетий здесь можно было встретить суда под финскими флагами.

Что осталось сегодня

Разоружённая крепость постепенно зарастала лесом, но состояние её коридоров удивляет: длинные кирпичные галереи под скалой вполне доступны, а гранитные укрепления читаются почти так же, как полтора века назад.

Здесь нет пушек и караулов, но есть ощущение времени, которое словно замедляется в камне.