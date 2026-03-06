Какая стоимость проезда в трамвае Санкт-Петербурга?

В 2026 году стоимость проезда в трамвае в Санкт-Петербурге повысилась до 88 рублей, но есть льготные тарифы.

С 1 января 2026 года стоимость разовой поездки в трамвае Санкт-Петербурга составляет 88 рублей при оплате по «гостевому тарифу» — банковской картой платёжной системы «Мир» или разовым проездным билетом, купленным в кассах метро или специализированных точках продаж.

Если использовать проездной «Подорожник» в формате «электронного кошелька» или Единую карту петербуржца (ЕКП), стоимость разовой поездки снижается до 65 рублей.

Также действует пересадочный тариф «60 минут»: если в течение часа пассажир с «Подорожником» использует несколько видов наземного транспорта, стоимость поездок будет снижаться. При этом:

первая поездка — 65 рублей;

вторая — 14 рублей;

третья и последующие в течение часа — бесплатные.

По истечении часа или после оплаты проезда в метро показатели обнуляются, и следующая поездка на наземном транспорте по «Подорожнику» снова будет стоить 65 рублей.

Льготы на проезд

В Санкт-Петербурге действуют различные льготы на проезд в общественном транспорте, включая трамваи. Некоторые из них:

Месячный единый именной льготный билет (трамвай, троллейбус, автобус, метро) — 839 рублей. Распространяется на отдельные категории граждан, имеющих место жительства в Санкт-Петербурге, а также на граждан без определённого места жительства, указанных в п. 3 ст. 4 «Социального кодекса Санкт-Петербурга».

Месячный единый билет для учащихся — 797 рублей. Именной, оформляется через учебное заведение, которое направляет данные в организатор перевозок.

Месячный единый билет для студентов — 1599 рублей. Также именной, требует подтверждения статуса студента.

Бесплатный проезд для детей до 7 лет в автобусах, трамваях, метро и другом транспорте, следующем по городским и пригородным маршрутам. При этом ребёнок не должен занимать отдельное посадочное место (например, если сидит у родителя на руках).

Бесплатный проезд для инвалидов и сопровождающих. В соответствии с Социальным кодексом Санкт-Петербурга, детям-инвалидам и одному лицу, сопровождающему ребёнка-инвалида, предоставляется право на проезд на социальных маршрутах наземного пассажирского транспорта (включая трамваи) за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга.

