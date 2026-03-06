8 миллионов цветов штурмуют Петербург к 8 Марта: откуда везут и что под запретом

Новости по теме

«Розам — обязательно весной»: чем подкормить цветы, чтобы они радовали дачников Петербурга все лето

Перейти

Соседи больше не загнутся от вони: 3 литра в выгребную яму – и в "домике задумчивости" благоухает розами

Перейти

Путешествие в топе желаний, цветы — в лидерах подарков: женский взгляд на 8 марта

Перейти

Что дарят умные мужчины - не цветы и не духи: 5 вещей, которые хочется получить на 8 Марта

Перейти

Что добавить в вазу с розами, чтобы продлить им жизнь: хитрые приемы от флориста

Перейти