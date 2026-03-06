Городовой / Город / 8 миллионов цветов штурмуют Петербург к 8 Марта: откуда везут и что под запретом
8 миллионов цветов штурмуют Петербург к 8 Марта: откуда везут и что под запретом

Опубликовано: 6 марта 2026 08:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU
Цветы приезжали в Северную столицу из семи стран мира.

С начала 2026 года в Санкт-Петербург импортировали 8 миллионов свежих цветов, а перед 8 Марта, как обычно, вырос объем поставок цветочной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.​

Свежие цветы поступали в Северную столицу из семи стран, что на 4% превышает показатель за тот же период 2025 года (тогда было 7,7 млн штук).​

По данным экспертов, 80% партий доставляют автотранспортом, преимущественно из Латвии, а прямые авиапоставки из Кении, Эквадора и Армении в этом году увеличились.

Больше всего цветов пришло из Эквадора (3 млн шт.), Нидерландов (2,2 млн шт.), Кении (1,5 млн шт.), Колумбии (1 млн шт.), Армении (144,4 тыс. шт.), Италии (29,4 тыс. шт.) и Израиля (5,8 тыс. шт.).​

В ведомстве уточнили, что чаще всего через контроль проходят розы, гвоздики, хризантемы, альстромерии, эустомы, герберы, гипсофилы, тюльпаны, пионы, гортензии, лилии и ирисы.

С начала года специалисты обнаружили 36 нарушений с заражением цветов пятью видами карантинных объектов.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
