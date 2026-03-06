Не перец, а чистое "мясо": самый толстостенный сорт - вяжет плоды без укрытия в любую погоду, с куста собираю по 5 кг

Любители сладкого перца знают, что чем толще стенки, тем ярче вкус и аромат! Конечно, вырастить такие плоды — задача не из легких. Они требуют больше внимания, да и созревают дольше. Но все трудности забываются, как только удается получить богатый урожай. И дело не только в эстетике. Мясистые перцы богаче полезными веществами, чем их тонкостенные собратья. Для тех, кто предпочитает чистое «мясо», эксперты портала "Ботаничка" назвали один из самых урожайных толстостенных сортов культуры.
«Примерный муженек»
Это раннеспелый сорт. Стенки плодов достигают целого сантиметра! Сладкие кубовидные плоды весят около 200 граммов в теплице и примерно 160 граммов в открытом грунте. Ярко-красные, ароматные перчики идеально подходят для свежего потребления и зимних заготовок. Они прекрасно хранятся и легко переносят транспортировку.
Личный опыт дачников
«Сажала первый раз летом 2023 года из покупных семян два куста в поликарбонатной теплице. Кустики уродились компактные, урожай весьма хороший. Вкусовые качества плодов на высоте. Перчики хрустящие и сладкие, стенка около 1 см!», - рассказала Алена из Волгограда.
"Сорт с забавным названием высеиваю каждый год. Это настоящий предмет насмешек супруга. Но юмор заканчивается исключительно на уровне названия сорта. На деле же растения радуют шикарным урожаем ежегодно", - поделилась Ольга из Ульяновска.
Ранее портал "Городовой" рассказал, чем подкормить озимой лук после схода снега.