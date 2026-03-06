"Вы настоящие миллионеры": японец сел и заплакал, увидев обычный участок под Екатеринбургом

Что сказал японец, впервые попав на дачу

Иметь дачный участок - обычное дело для россиян. Иногда даже можно услышать недовольство: то забор покосился, то дорога разбита, то урожай подвел. Однако встреча автора канала "Стеклянная сказка" с гостем из Японии перевернула привычное восприятие загородного дома.

К мужчине на Урал приехал Такеши из Токио, который годами живет в тесной квартире и ездит в переполненном метро. Он ожидал увидеть в России экзотику. Но обычная поездка в деревню под Екатеринбургом стала для него настоящим откровением.

Первое, что поразило японца, - размер участка. Восемь соток земли в свободном владении семьи вызвали у него удивление. В Токио иметь столько земли могут только сверхбогатые люди.

Вторым открытием стала баня. Такеши сначала подумал, что это гостевой домик. Когда ему объяснили, что это отдельное строение для мытья и отдыха, он долго не мог в это поверить.

В Японии иметь личный спа-салон во дворе своего дома - роскошь.

Лес за калиткой. Гость боялся выйти за участок, потому что подумал, что за вход нужно платить. После этого иностранному гостю объяснили, что лес общий. Там всем можно бесплатно гулять, собирать грибы и ягоды. Он чуть не расплакался.

В Японии природа огорожена либо строго охраняется, а за прогулку в тишине нужно платить большие деньги.

Вечер у мангала. Запах дыма, треск дров, искры в небе - для японца это было необычно. В Японии в плотных застройках жечь костры запрещено, а мясо готовят только на электрических грилях в специальных зонах.

В конце вечера Такеши молча сидел на террасе и смотрел на закат. Он признал, что русские живут богаче японцев, просто измеряют богатство не тем.

"В Токио я могу купить самый дорогой телефон, но я никогда не куплю себе этот вид и это ощущение «хозяина мира», - сказал Такеши.

