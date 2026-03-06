Городовой / Вопросы о Петербурге / Кто живет на Крестовском острове Санкт-Петербурга?
Кто живет на Крестовском острове Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 6 марта 2026 11:40
дом, недвижимость
Крестовский остров в Санкт-Петербурге — это территория, где преимущественно проживает обеспеченное население. Здесь расположено элитное жильё, апартаменты бизнес-класса и дорогие новостройки, что делает остров одним из самых престижных мест для проживания в городе.

Кто живёт на Крестовском острове

Конкретные имена жителей публично не раскрываются, но можно говорить о социально-демографическом портрете обитателей острова:

Представители бизнеса и топ-менеджеры. Высокая стоимость жилья (в 2025 году средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке превышала 1 млн рублей) делает остров привлекательным для успешных предпринимателей и руководителей крупных компаний.

Семьи с высоким достатком. В районе есть инфраструктура для комфортной жизни: школы, детские сады, спортивные объекты, парки. Например, здесь расположена школа «Газпрома».

Люди, ценящие близость к природе и спортивным объектам. Большая часть острова занята Приморским парком Победы с прогулочными зонами, Лебяжьим прудом и беговыми дорожками. Рядом находится стадион «Газпром Арена» и яхт-клуб.

Особенности жизни на острове

Ограниченная доступность нового жилья. По данным на 2025 год, на Крестовском острове не осталось свободных участков под жилую застройку. С 2026 года все сделки с недвижимостью здесь будут проходить только на вторичном рынке.

Высокая плотность застройки элитным жильём. С конца 1990-х годов остров активно застраивался дорогими проектами. Всего было реализовано 36 проектов общей площадью около 400 тыс. м².

Развитая инфраструктура. Помимо спортивных и парковых объектов, на острове есть рестораны, фитнес-парки, экстрим-центры и другие места для досуга.

Интересные факты

Историческое прошлое. В XVIII веке остров принадлежал разным знатным семьям, включая князей Белосельских-Белозерских. В их честь названы улицы и переулки на острове (Белосельский переулок, Константиновский проспект и др.).

Название острова. Существует несколько версий происхождения названия. По одной из них, остров получил имя из-за путеводного креста на часовне, служившего ориентиром для путников. По другой — из-за крестообразного озера в центре острова.

Архитектурные памятники. На острове сохранились исторические здания, например дача Белосельских-Белозерских (восстановлена в 2000-х годах) и Летний дворец князей Белосельских-Белозерских.

Яхт-клуб. На набережной Мартынова расположен Императорский Морской яхт-клуб, который работает круглосуточно.

Пономарева Дарина
