Студенческий парусный хаб: Петербург приступает к проекту по поручению президента

Санкт-Петербург начал разработку проекта студенческого яхт-клуба на Петровской косе. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, говоря о реализации поручения президента РФ по строительству межвузовского студенческого яхтенного клуба, передаёт пресс-служба Смольного.
По словам губернатора, это будет не просто студенческий центр, а общегородской межвузовский хаб. Мы выполняем его по указанию президента. Сейчас стартует проектирование, работы внесены в адресную инвестиционную программу города.
Объект станет знаковым для Петербурга. Предусматривается полное благоустройство территории и создание полноценной инфраструктуры для парусного спорта.
Губернатор уточнил, что на участке около 13 га появятся учебно-тренировочная база, эллинг, гараж и многофункциональный комплекс.
Особенность проекта — расположение на территории двух памятников культурного наследия: главного здания Центрального ленинградского яхт-клуба и Дома управляющего акционерного общества «Ропс и Компаньоны».
Оба здания адаптируют под современные нужды, а в доме управляющего откроют музей.
Беглов добавил, что в 2026 году пройдёт не только проектирование, но и госэкспертиза. После этого определят финансирование, смету и сроки окончания работ.