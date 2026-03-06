Какие подготовительные курсы есть в академии Штиглица?

В академии имени А. Л. Штиглица для абитуриентов доступны очные и дистанционные, а также экспресс-курсы.

Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица предлагает подготовительные курсы для абитуриентов, которые помогают подготовиться к творческим вступительным испытаниям. Курсы ориентированы на развитие навыков рисунка, живописи и композиции, необходимых для поступления в академию.

Формы обучения

Подготовительные курсы доступны в двух форматах:

Очные занятия проводятся в аудиториях академии. Программа сочетает теоретическую и практическую части, даёт возможность работать с различными материалами и техниками. Преподаватель лично контролирует работу каждого обучающегося, даёт обратную связь и рекомендации.

Дистанционные курсы проходят онлайн в группах через видеозвонки с преподавателем. Методика максимально приближена к очной форме: включает теоретическую и практическую части, контроль работы обучающихся, индивидуальные консультации на всех этапах. Участники могут общаться с преподавателем и друг с другом в чате.

Экспресс-курсы

Кроме регулярных курсов, академия организует подготовительные экспресс-курсы в каникулярный период. Они представляют собой интенсивные программы, которые позволяют за короткий срок познакомиться с основами рисунка, живописи и композиции, а также понять специфику заданий вступительных испытаний.

Расписание экспресс-курсов на 2025–2026 учебный год:

весенние — с 30 марта по 4 апреля 2026 года;

летние — с 11 июня по 4 июля 2026 года;

летние августовские — с 17 по 22 августа 2026 года.

Регистрация на экспресс-курсы открывается за 3 недели до начала.

