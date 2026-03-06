Где в Санкт-Петербурге находится Дом Раскольникова?

Дом Раскольникова находится по адресам Гражданская улица, 19 и Столярный переулок, 5.

Дом Раскольникова — доходный дом в Санкт-Петербурге, который, по мнению исследователей творчества Ф. М. Достоевского, стал прототипом жилища главного героя романа «Преступление и наказание» Родиона Раскольникова. Расположен по адресам: Гражданская улица, дом 19 и Столярный переулок, дом 5.

История и архитектура

Дом построен в 1831 году по проекту архитектора Егора Тимофеевича Цолликофера в стиле классицизм. Изначально здание было пятиэтажным, но в 1970 году подверглось капитальной реконструкции: был ликвидирован полуподвал, а двор, ранее вымощенный булыжником, заасфальтировали. После реконструкции дом стал четырёхэтажным.

На стене здания установлены две мраморные доски, отмечающие высоту воды во время наводнения 1824 года (оно произошло до постройки современного здания). На одной доске надпись на русском языке: «Вышина воды 7 ноября 1824», на другой — аналогичный текст на немецком языке.

Проезд во двор закрыт решётками.

Литературная связь

В романе «Преступление и наказание» Раскольников снимал квартиру, «больше похожую на шкаф», под самой кровлей пятиэтажного здания. После реконструкции количество этажей изменилось, но некоторые детали, описанные Достоевским, сохранились. Например, как и в произведении, на чердак дома ведут тринадцать ступеней. Во дворе также располагалась дворницкая, где, по сюжету, Раскольников нашёл топор.

Достоевский сознательно «привязывал» сюжет к конкретным адресам и улицам Петербурга. Выбор этого дома не случаен: в XIX веке район вокруг Сенной площади, где находилась Гражданская улица, славился бедностью, криминалом и притонами. Исследователи отмечают, что здесь происходили преступления, удивительно похожие на сюжет романа.

Мемориальная композиция

В 1999 году в угловой части дома был установлен горельеф «Дом Раскольникова». Авторы — скульптор Е. Н. Ротанов и архитектор В. И. Новосадюк. Бронзово-гранитная пристенная композиция (стела) высотой 165 сантиметров была открыта 7 июля 1999 года. На гранитной плите выбит текст, сочинённый Д. С. Лихачёвым и Д. А. Граниным: «Дом Раскольникова. Трагические судьбы людей этой местности Петербурга послужили Достоевскому основой его страстной проповеди добра для всего человечества».

