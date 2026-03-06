Городовой / Полезное / После появления всходов рассаде - строго обязательно: 3 гаранта крепких растений и огромного урожая
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Студенческий парусный хаб: Петербург приступает к проекту по поручению президента Город
Красота без напряга: меняю ландшафтный дизайн участка за два дня - минимальный уход, а сад будет радовать вечно Полезное
Какие подготовительные курсы есть в академии Штиглица? Учеба
Реставрация оживила лепнину Растрелли в Смольном: каждая деталь — уникальна Город
Химозные красители - в прошлом: пасхальные яйца станут ярче рубина - нужен только натуральный отвар Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

После появления всходов рассаде - строго обязательно: 3 гаранта крепких растений и огромного урожая

Опубликовано: 6 марта 2026 16:03
 Проверено редакцией
После появления всходов рассаде - строго обязательно: 3 гаранта крепких растений и огромного урожая
После появления всходов рассаде - строго обязательно: 3 гаранта крепких растений и огромного урожая
Legion-Media
Советы для дачников по внесению удобрений.

Начало марта - период, когда на подоконниках у дачников появляются первые всходы - дают ростки семена рассады овощей и цветов, которую с началом тёплого времени будут переносить в грунт. Именно сейчас молодым растения необходимы полезные вещества.

О том, что нужно обязательно дать молодым растениям, рассказывают на канале "Моя дача. Сад и огород".

Дадим информацию о 3 элементах, которые нужны рассаде после появления из земли всходов. Они являются гарантом получения крепких растений, которые в сезон порадуют вас крупным урожаем.

Азот обязателен для только что взошедших растений. Он оказывает непосредственное влияние на рост зелёной массы и формирование крепких стеблей. Если его растениям недостаточно, то листья быстро становятся желтыми и поникшими, растения приостанавливают активное развитие, в будущем дадут малое количество урожая.

Также важным элементом является фосфор. Он помогает растениям во время цветения, стимулируя образование бутонов. Также фосфор даёт силы для противостояния засухе, повышает устойчивость к перепадам температур.

Если фосфора растениям не хватает, листья становятся слишком тёмными, появляется красновато-фиолетовый оттенок, они могут скручиваться. Также при дефиците этого элемента плохо растут стебли и нарушается развитие корневой системы, как итог - растения не могут получить из почвы достаточное количество питания.

Калий необходим молодым росткам как воздух. Он участвует в синтезе углеводов и белков, ответственных за строение клеток растений. При недостатке калия корневая система растёт слабой, с трудом может перенести пересадку в грунт.

Растения становятся "капризными", на их рост начинают влиять внешние факторы такие, как засуха, понижение температуры воздуха, снижается сопротивляемость заболеваниям.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как следует правильно поливать томаты для хорошего урожая.

Автор:
Марина Котова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью