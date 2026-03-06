После появления всходов рассаде - строго обязательно: 3 гаранта крепких растений и огромного урожая

Советы для дачников по внесению удобрений.

Начало марта - период, когда на подоконниках у дачников появляются первые всходы - дают ростки семена рассады овощей и цветов, которую с началом тёплого времени будут переносить в грунт. Именно сейчас молодым растения необходимы полезные вещества.

О том, что нужно обязательно дать молодым растениям, рассказывают на канале "Моя дача. Сад и огород".

Дадим информацию о 3 элементах, которые нужны рассаде после появления из земли всходов. Они являются гарантом получения крепких растений, которые в сезон порадуют вас крупным урожаем.

Азот обязателен для только что взошедших растений. Он оказывает непосредственное влияние на рост зелёной массы и формирование крепких стеблей. Если его растениям недостаточно, то листья быстро становятся желтыми и поникшими, растения приостанавливают активное развитие, в будущем дадут малое количество урожая.

Также важным элементом является фосфор. Он помогает растениям во время цветения, стимулируя образование бутонов. Также фосфор даёт силы для противостояния засухе, повышает устойчивость к перепадам температур.

Если фосфора растениям не хватает, листья становятся слишком тёмными, появляется красновато-фиолетовый оттенок, они могут скручиваться. Также при дефиците этого элемента плохо растут стебли и нарушается развитие корневой системы, как итог - растения не могут получить из почвы достаточное количество питания.

Калий необходим молодым росткам как воздух. Он участвует в синтезе углеводов и белков, ответственных за строение клеток растений. При недостатке калия корневая система растёт слабой, с трудом может перенести пересадку в грунт.

Растения становятся "капризными", на их рост начинают влиять внешние факторы такие, как засуха, понижение температуры воздуха, снижается сопротивляемость заболеваниям.

