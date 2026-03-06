Основала город, который оценят и современные урбанисты, и исчезла: как одна женщина изменила историю села

История города, построенного женщиной

Перед Международным женским днем принято вспоминать талантливых, особенных женщин. Сегодня расскажем об одной выдающейся россиянке, которой благодарен целый город. В России большинство городов строили князья, цари, полководцы. Но в Тверской области стоит город Кувшиново, который появился благодаря стараниям одной женщины. В начале XX века ей удалось проявить чудеса урбанистики и реализовать настоящий социальный проект, где рабочие жили лучше, чем во многих городах страны, пишет канал "Путешествия по городам и весям".

От села к процветающему посёлку

Кувшиново построен на месте села Каменное, которое известно с 1624 года. В 1799 году здесь начала работать бумажная фабрика, принадлежавшая графу Мусину-Пушкину. Через 70 лет предприятие выкупил московский купец первой гильдии Михаил Кувшинов. Со временем руководство фабрикой перешло к его дочери, Юлии Михайловне. С ее именем связан расцвет и предприятия, и самого населенного пункта.

Модернизация и забота о людях

Кувшинова начала с технического переоснащения фабрики, расширения ассортимента и повышения качества продукции. Здесь стали выпускать писчую бумагу высшего сорта — далеко не каждая мануфактура могла этим похвастаться. Но главное, что отличало её подход, — внимание к рабочим. Она ввела ежегодное премирование рабочих, помогала строить жильё, давала возможность бесплатно учиться и получать медпомощь. По сути, задолго до революции Кувшинова создала модель социально ориентированного бизнеса.

Преображение села

Наладив производство, Юлия Михайловна занялась благоустройством города. Для разработки генплана был приглашен столичный архитектор Флегонт Воскресенский. В результате в Каменном построили:

больницу;

бесплатную школу и ясли

Троицкий храм с колокольней;

городскую баню и прачечную

театр;

чайную;

спортплощадку;

универсам;

оранжерею для экзотических растений.

И на этом чудеса не закончились. В 1912 году усилиями Юлии Михайловны в Каменное провели железную дорогу, соединив его с Торжком. Станция получила название Кувшиново. В 1916 году на ней построили деревянный вокзал.

После революции: из Каменного в Кувшиново

Все изменилось после революции. В 1918 году предприятие национализировали. Что случилось с самой Кувшиновой, история умалчивает: не то осталась в Каменном, не то уехала в Москву или за границу.

Но мать-основательницу не забыли. В 1938 году Каменное стал городом. Его переименовали в Кувшиново, несмотря на происхождение основательницы. В 2012 году Юлии Кувшиновой в городе поставили памятник. Бумажная фабрика, а также большая часть построек, возведённых при ней, сохранились и работают.

Кувшиново — удивительный пример, как процветание города достигнуто не природными богатствами или выгодным географическим положением, энергией, умом и заботой выдающейся женщины.

