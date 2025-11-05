Историческому дому у «Чернышевской» в Петербурге возвращают лицо

В Санкт-Петербурге планируется провести восстановительные работы на фасаде здания, известного как «Дом Управления протопресвитера армии и флота», расположенного рядом со станцией метро «Чернышевская». Работы инициированы собственником этого объекта.
В настоящее время оформлен документ на выполнение монтажных работ, связанных с установкой строительных лесов и пешеходной галереи на проспекте Чернышевского, 18.
Это строение было возведено ещё в XVIII столетии и изначально служило богадельней для оказания помощи пострадавшим и лишённым средств.
В последующем здание подверглось перестройке: архитектор Самсонов придал ему более строгий вид и увеличил высоту. Позднее создали внутри домовую церковь святого Александра Невского, сообщает ГАТИ.
Сегодня можно заметить, что церковь размещалась в восточном крыле дома, поскольку эта часть здания несколько выше, чем западная. Представители инспекции подтвердили историческую ценность этих элементов.
Ранее в публикациях появлялась информация о начале реставрации дворового фасада Дворца бракосочетания № 1.