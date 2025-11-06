Городовой / Город / «Непонятно, откуда появились те цифры»: кикшеринг отреагировал на новые правила в Кудрово
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Родители встают стеной за петербургский бассейн СШОР «Радуга»: без него будущие чемпионы останутся на суше Город
За пределы Петербурга: как Псков возвращает к жизни дух древней Руси Общество
Кого Дрозденко поставил у руля: утверждён обновлённый состав правительства Ленобласти Город
Какие участки пойдут под нож: Беглов утвердил изъятие земель ради ШМСД Город
Пятно на Фонтанке: прокуратура разбирается с разливом нефтепродуктов в акватории Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Туризм
Категории
Общество Спорт

«Непонятно, откуда появились те цифры»: кикшеринг отреагировал на новые правила в Кудрово

Опубликовано: 6 ноября 2025 02:00
«Непонятно, откуда появились те цифры»: кикшеринг отреагировал на новые правила в Кудрово
«Непонятно, откуда появились те цифры»: кикшеринг отреагировал на новые правила в Кудрово
Городовой ру

В муниципалитете ввели ограничение, согласно которому число арендных СИМ не может превышать 600 штук.

В Кудрово разрешено эксплуатировать не более 600 таких средств передвижения. Кроме того, движение самокатов запрещено в ряде парков — «Оккервиль» и «Косая гора», а также на отдельных улицах, включая Новую улицу и участки проспекта Строителей и Столичной улицы.

Решение стало неожиданным для представителей кикшеринговых компаний. Они утверждают, что им не поступало предварительных уведомлений о предстоящих изменениях, и не проводилось обсуждений по количественным лимитам.

« Для нас, во-первых, непонятно, откуда в документе появились те цифры, которые там указаны, на основании чего они были определены.
Ну и соответственно, совершенно непонятно, как все это относится с федеральным законодательством», — сказал пресс-секретарь компании «Whoosh» Денис Балакирев, сообщает 78.ru.

По его словам, компании следят за статистикой и понимают потребность в самокатах для каждой территории.

Он напомнил, что с наступлением холодов сезон кикшеринговых перевозок завершается, однако фирма собирается внимательно изучить документацию и надеется на обсуждение сложившейся ситуации с муниципалитетом.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью