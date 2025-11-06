«Непонятно, откуда появились те цифры»: кикшеринг отреагировал на новые правила в Кудрово

В Кудрово разрешено эксплуатировать не более 600 таких средств передвижения. Кроме того, движение самокатов запрещено в ряде парков — «Оккервиль» и «Косая гора», а также на отдельных улицах, включая Новую улицу и участки проспекта Строителей и Столичной улицы.
Решение стало неожиданным для представителей кикшеринговых компаний. Они утверждают, что им не поступало предварительных уведомлений о предстоящих изменениях, и не проводилось обсуждений по количественным лимитам.
« Для нас, во-первых, непонятно, откуда в документе появились те цифры, которые там указаны, на основании чего они были определены.
Ну и соответственно, совершенно непонятно, как все это относится с федеральным законодательством», — сказал пресс-секретарь компании «Whoosh» Денис Балакирев, сообщает 78.ru.
По его словам, компании следят за статистикой и понимают потребность в самокатах для каждой территории.
Он напомнил, что с наступлением холодов сезон кикшеринговых перевозок завершается, однако фирма собирается внимательно изучить документацию и надеется на обсуждение сложившейся ситуации с муниципалитетом.