Беглов о новогодней иллюминации: почему в Петербурге поставили елки не там, где ждут горожане?

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к жителям, критикующим праздничное оформление города, с предложением присоединиться к подготовке украшений на следующий год.
Он подчеркнул, что критиковать всегда проще, чем делать, и призвал недовольных представить свои идеи для будущих декораций. По его словам, горожане могут напрямую поучаствовать в процессе.
Александр Юнашев, журналист, представляющий кремлёвский пул, отметил, что в соцсетях широкое обсуждение вызывает внешний вид праздничного убранства, и Петербург оказался среди городов, которые активно обсуждают. Беглов заявил:
"Первый раз слышу, что плохо украсили. Украсили хорошо, как полагается, со своим петербургским характером. Мы не просто украшаем город, а тематически. У нас самая большая ёлка в России — 30 метров".
В этом году на подготовку города к зимним праздникам было израсходовано рекордное количество средств.
Общая сумма расходов составила 1,7 миллиарда рублей. Для сравнения, оформление новогодней Москвы обошлось в 426 миллионов рублей.
