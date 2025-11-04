«Выводят токсины и укрепляют иммунитет»: как работает магия напитков против вирусов

Как улучшить всасывание витаминов при простуде?

При простудных заболеваниях рекомендации часто сводятся к употреблению «витаминизированного питья». Но что именно входит в эту категорию, и можно ли добавлять сахар в морсы и компоты, чтобы поддержать иммунитет?

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова прояснила этот вопрос для портала «Городовой».

Морс, компот, имбирь: Диетолог раскрывает секреты «витаминизированного питья»

«Витаминизированное питье часто рекомендуется при простудных заболеваниях», — подтверждает диетолог.

В первую очередь, это морсы — клюквенные, брусничные, смородиновые, малиновые. Они богаты витамином С, флавоноидами и органическими кислотами.

«Обладают мочегонным действием, соответственно, выводят токсины, которые образуются в процессе заболевания простудного, вирусного, бактериального».

Также полезны компоты из сухофруктов, таких как чернослив, курага, яблоки и изюм.

«Компоты богаты калием, магнием, витаминами группы В, тоже обладают мочегонным действием», — отмечает Русакова.

Особо выделяется отвар шиповника, «богатый витамином С», который «очень полезен при простуде в качестве витаминизированного питья».

Имбирный чай, чай с лимоном и медом также обладают противовоспалительным, жаропонижающим и мочегонным действием, «благотворно влияют на иммунитет».

Зеленый чай, содержащий антиоксиданты, способен подавлять размножение вирусов и способствовать выведению токсинов.

Сахар и иммунитет: нежелательный союзник

Вопрос о добавлении сахара в кислые напитки, такие как морсы, часто возникает, ведь он улучшает вкусовые качества. Однако, с точки зрения поддержания иммунитета, это не лучшая идея.

«Нежелательно добавлять сахар», — утверждает Дарья Русакова.

Причина проста: «избыток сахара подавляет активность лейкоцитов на 2-3 часа». Лейкоциты — это белые кровяные клетки, играющие ключевую роль в борьбе с инфекциями.

Таким образом, употребление сладких напитков во время болезни может ослабить защитные силы организма.

Натуральные подсластители и тепло: путь к выздоровлению

Вместо сахара диетолог рекомендует использовать натуральные подсластители, например, стевию. Это позволит насладиться приятным вкусом напитка без вреда для иммунной системы.

Кроме того, крайне важно, чтобы напитки подавались «в теплом виде». Такое простое условие «улучшит всасывание полезных веществ», что особенно актуально в период болезни, когда организм нуждается в максимальной поддержке.