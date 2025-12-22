Городовой / Полезное / Плевалась вся семья: горошек из «Светофора» в Оливье россиянка больше не добавляет
Плевалась вся семья: горошек из «Светофора» в Оливье россиянка больше не добавляет

Опубликовано: 22 декабря 2025 07:02
салат
Плевалась вся семья: горошек из «Светофора» в Оливье россиянка больше не добавляет
Фото: Городовой.ру

И вот почему.

Хочешь сэкономить в «Светофоре»? Ты прав — тут реально можно набрать целую корзину выгодных замен. Но есть на этих полках и свои скрытые ловушки, о которые легко споткнуться, если не знать одну простую вещь: не всё, что дешево, — условно съедобно.

Классический пример — консервированный зелёный горошек под маркой «Бери выгодно». Покупательница, рискнувшая взять банку за 38 рублей пару лет назад, описала опыт коротко и ясно:

«Пересушенный зеленый консервированный горошек для оливье мы уже никогда не возьмем, да и так поесть — невкусно, выглядит внутри неаппетитно!» Фраза, достойная быть выбитой на мемориальной доске у входа в любой дискаунтер.

Но русская хозяйственная смекалка не знает границ. Если выкидывать жалко, а есть в салате — невозможно, остаётся один путь: гороховый суп-пюре. Логика железная: в блендере и с дымком копчёностей даже этот «неаппетитный» продукт способен трансформироваться во что-то съедобное. Главное — чтобы остальные ингредиенты были на высоте.

Мораль проста: экономь с умом. Сметана, крупы или печенье — да, пожалуйста. Но с консервами, особенно овощными, где цена напрямую отражается на качестве сырья и обработке, лучше не экспериментировать.

Иногда переплата в 20-30 рублей — это не спонсорство «Ашану», а инвестиция в собственный вечер и настроение. Потому что новогодний салат с правильным горошком — это уже половина праздника.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
