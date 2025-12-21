Городовой / Общество / Что такое «Коко Джамбо»: наконец раскрыто загадочное название главного летнего хита 90-х
Что такое «Коко Джамбо»: наконец раскрыто загадочное название главного летнего хита 90-х

Опубликовано: 21 декабря 2025 23:00
Кадр из клипа
Кадр из клипа «Коко Джамбо»

Вы точно напевали ее, даже если родились в нулевых.

В 1996 году песня «Coco Jamboo» немецкой группы Mr. President ворвалась на все танцполы и радиостанции мира, став неофициальным гимном беззаботного лета. Её запоминающийся припев пели все, но мало кто понимал, что на самом деле означает это странное словосочетание.

Создатели хита оставили загадку без официального ответа, что породило множество версий. Наиболее вероятная из них отсылает к сладкому филиппинскому десерту из кокоса и сахара под названием Coco Jamboo.

Это идеально объясняет «вкус» песни — такой же сладкий, экзотический и мгновенно дарящий удовольствие, как долгожданный отпуск. Впрочем, в интервью участники группы иногда намекали, что фраза может иметь и двусмысленный, игривый подтекст, что было в духе весёлых 90-х.

Какой бы ни была истинная история названия, оно сработало безупречно. «Коко Джамбо» превратилось в магическую фразу-символ. Даже спустя почти тридцать лет, одним тактом возвращает целое поколение в эпоху ярких клипов на MTV, летней свободы и бесконечных вечеринок. И в этом — главный смысл и бессмертие этого хита.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
