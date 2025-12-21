Городовой / Общество / Какие подарки дарить на Новый год: детям — мороженое, бабе — цветы?
Какие подарки дарить на Новый год: детям — мороженое, бабе — цветы?

Опубликовано: 21 декабря 2025 23:30
купил жене самовар
Какие подарки дарить на Новый год: детям — мороженое, бабе — цветы?
Фото: Городовой.ру

Хватит золотить ручку продавцов носков и банальных кружек.

Новый год — это про волшебство и эмоции, а не про дежурные наборы «чайник-полотенце». Если вы хотите увидеть у близких счастливые слёзы и объятия, ваш подарок должен быть не практичным, а душевным. Вот идеи, которые бьют точно в цель.

Для родителей: подарок на память

Самый трогательный сюрприз для мамы и папы — возвращение в прошлое. Фотоальбом «Наши лучшие годы», собранный из старых снимков с тёплыми подписями, или генеалогическое древо семьи в изящной рамке заставят всплакнуть даже самых сдержанных. Дарите не вещь, а внимание и память.

Для друзей: ирония и впечатления

Друзья оценят юмор и заботу. Соберите для них «Набор выжившего после корпоратива» с витаминами и хорошим кофе или подарите подписку на кулинарный бокс с рецептами на каждый уик-енд.

Для партнёра: настроение «вдвоём»

Лучший подарок для вашей половинки — это новые общие воспоминания. Закажите мастер-класс для двоих по танцам или гончарному делу. А если хочется чего-то материального, подарите электронную фоторамку, которая будет показывать ваши лучшие моменты. Это инвестиция в общее счастье.

Для всех остальных: личный подход

  • Подросткам — не очередные наушники, а мини-принтер для моментальных фото или умная кружка.
  • Бабушкам и дедушкам — плед с подогревом или умная колонка с голосовым помощником, которая скрасит вечера.
  • Когда бюджет скромный — банка со «100 причинами, почему я тебя люблю» или набор для создания домашнего шоколада. Цена не главное, главное — мысль.

Забудьте про нейтральные подарки «на всякий случай». Новый год — ваш шанс подарить близким не вещь, а настоящую эмоцию. И если ваш подарок вызовет слёзы радости, вы всё сделали правильно.

Автор:
Игорь Мустафин
