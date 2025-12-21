Городовой / Общество / Какие советские вещи сегодня на вес золота: гид для начинающего коллекционера
Какие советские вещи сегодня на вес золота: гид для начинающего коллекционера

Опубликовано: 21 декабря 2025 22:30
скупка
Какие советские вещи сегодня на вес золота: гид для начинающего коллекционера
Фото: Городовой.ру

Проверьте антресоли в бабушкиной квартире.

Эпоха СССР осталась в прошлом, но её материальные следы сегодня переживают настоящий ренессанс. Далеко не все они пылятся на антресолях — многие стали предметами азартной охоты для коллекционеров, а их стоимость на аукционах уверенно растёт. Что именно вызывает наибольший ажиотаж?

Награды и деньги: история в металле и бумаге

Особый трепет у знатоков вызывают знаки отличия и платёжные средства. Фалеристы ведут настоящую охоту за редкими знаками, выпущенными к памятным событиям вроде съездов партии или Олимпиады-80. Ценность определяет не только возраст, но и тираж, материал (например, серебро) и безупречная сохранность.

Не отстают и бонисты, собирающие денежные знаки. Золотой фонд их коллекций — советские червонцы 1920-х годов, послевоенные банкноты и купюры с портретом Ленина последних лет СССР. Особый шифр серии или редкая подпись на банкноте могут стоить целое состояние.

Винтажная техника: неубиваемая классика

Легендарная надёжность и самобытный дизайн делают советскую технику желанным трофеем. В цене фотоаппараты «Зенит» и «ФЭД» — их ценят за качественную оптику и полностью механическую начинку, которую можно починить своими руками.

Отдельный культ — часы. Модели «Победа», «Штурманские» или «Ракета» с механизмами, которые исправно тикают спустя десятилетия, говорят о качестве лучше любых слов.

Предметы быта и пропаганда: дух эпохи на полке

Ностальгию и эстетику несут в себе и обычные предметы обихода. Стеклянные графины с подстаканниками, сервизы из гранёного стекла или металлические подносы с советской символикой сегодня — это артефакты, создающие особую атмосферу.

Особняком стоит агитационный фарфор 1920–30-х годов. Тарелки и статуэтки с лозунгами и образами рабочих — уже не просто посуда, а полноценное искусство, чья аукционная стоимость постоянно увеличивается.

Печатное слово: память на бумаге

Ценность для коллекционеров представляют и печатные издания. Интерес вызывают не только раритетные книги классиков, но и специфическая литература: технические руководства, учебники, политические брошюры. Особый шарм имеют первые издания, книги с автографами известных авторов и яркие детские диафильмы.

Коллекционирование советских вещей — это увлекательное путешествие в прошлое, где каждая находка хранит свою уникальную историю и является материальным свидетельством целой эпохи.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
