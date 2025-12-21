Городовой / Общество / Анапа и Черноморское побережье не рады пешим туристам: чего лишатся петербуржцы, прибывшие на отдых без авто
Анапа и Черноморское побережье не рады пешим туристам: чего лишатся петербуржцы, прибывшие на отдых без авто

Опубликовано: 21 декабря 2025 15:00
туризм Анапа
Анапа и Черноморское побережье не рады пешим туристам: чего лишатся петербуржцы, прибывшие на отдых без авто
Фото: Городовой.ру

Курорт крайне суров к тем, кто хочет доверить поездки другим.

Черноморские курорты кажутся легкодоступными, но их главное очарование часто спрятано от основных маршрутов общественного транспорта. «Городовой» выяснил у учредителя туроператора Go Travel Натальи Ансталь, почему для полноценного отдыха на российском юге четырёх колёс может потребоваться больше, чем двух купальников.

В отличие от Сочи с его развитой транспортной системой, многие другие точки на Черноморском побережье требуют мобильности. Эксперт отмечает, что даже в, казалось бы, обустроенной Анапе без машины отдых кардинально меняется.

Центр города доступен, но все самые фотогеничные и чистые локации — Сукко, Большой Утриш, Варваровка, дикие бухты — находятся в стороне.

Общественный транспорт туда ходит редко (раз в час-два), а по вечерам и вовсе не ходит. Без автомобиля Анапа рискует превратиться для туриста в обычный пляжный город, тогда как с машиной он становится коллекцией тихих бухт и невероятных закатов.

Та же история характерна и для Крыма, и для Геленджика: перемещаться между уединёнными пляжами и бухточками на общественном транспорте практически невозможно.

Вывод: Если вы планируете отпуск на российском юге как исследование побережья, а не как статичный пляжный отдых у отеля, машина становится ключевым активом. Она дарит свободу выбора: сегодня — шумный центральный пляж, завтра — дикая бухта, до которой не доезжает ни один автобус.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
