100500 домов обойдете – и ни одного не найдете: почему в Болгарии нет подоконников

Многие путешественники, отдыхая в Болгарии, задаются вопросом, почему в местных гостиницах и квартирах отсутствуют привычные нам подоконники. Ведь в РФ их используют в качестве подставки под горшки с цветами, склад для вещей, лежанки для котов и даже как зону для отдыха, где можно релаксировать с книгой и чашкой кофе.

Как объяснила автор блога "С миру по нитке: Наталья Алехина" (18+), в Болгарии толщина стен домов довольно маленькая, ведь климат в стране мягкий. Поэтому считается, что такие стены просто не выдержат подоконников. К тому же, может понадобиться утеплять стену с уличной стороны или вешать рольставни. Любые лишние конструкции здесь могут только помешать. Кроме того, без подоконников строительство жилья обходится заметно дешевле. Да и сдача домов проходит гораздо быстрее.

Эксперт по туризму Людмила Колпакова, прожившая в болгарском городе Варна 5 лет, добавила, что в квартирах Болгарии нет не только подоконников, но и ванны или душевой. Душ устанавливается прямо в туалете, рядом с санузлом, а посреди туалетной комнаты – слив в полу. Такая планировка характерна для домов советской и постсоветской постройки. Это обеспечивают экономию пространства в квартире.

Примечательно, что в Финляндии тоже не найти подоконников. Но уже по причине сурового климата. Верх батареи отопления всегда должен быть открыт, чтобы отсекать холодный воздух от окна. Это сохраняет в доме тепло и обеспечивает экономию на отоплении.

