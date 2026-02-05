Тоннели будущего метро: петербуржцы увидели подземные шедевры двух линий

Жителям Петербурга продемонстрировали снимки тоннелей для будущих станций линий Невско-Василеостровской и Красносельско-Калининской. Эти фото были опубликованы 5 февраля в Telegram-канале «Подземник».​

На кадрах запечатлены тоннели станций «Богатырская» и «Каменка» зеленой ветки, а также будущих остановок коричневой линии — «Броневой» и «Каретной».​

В декабре в городе запустили две новые станции — «Юго-Западную» и «Путиловскую», где последняя служит пересадочным узлом между Красносельско-Калининской и Кировско-Выборгской линиями.

Строительство метро в Северной столице ведется высокими темпами, параллельно обновляется подвижной состав: в прошлом году парк пополнился 120 вагонами «Балтиец» для первой и шестой линий.​