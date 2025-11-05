Городовой / Город / Здесь можно переписать свою судьбу: портал в другой мир находится в Ленобласти
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Государство видит всё: как проценты по вкладам лишают пенсионеров заслуженных выплат Общество
Пособия продлятся сами: в Госдуму внесут закон для малоимущих Город
«Чуть больше пол-литра за 200 рублей»: выгодно ли самому делать домашнее безлактозное молоко Общество
Кому аплодировал Петербург: подведены итоги Всероссийской литературной премии имени Алексея Толстого Город
«Открыли — значит, попало»: почему мессенджер крадет память вашего смартфона Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Лайфхак
Категории
Общество Спорт

Здесь можно переписать свою судьбу: портал в другой мир находится в Ленобласти

Опубликовано: 5 ноября 2025 18:15
Камни, сложенные для пути
Здесь можно переписать свою судьбу: портал в другой мир находится в Ленобласти
Городовой ру

На этом маленьком острове в Финском заливе среди леса лежит странный круг из камней.

На северо-востоке Финского залива, среди поросших соснами островов архипелага Питкяпааси, есть место, где земля будто хранит дыхание древности.
На острове Крутояр (по-фински Эссаари) лежит каменный лабиринт — ровные валуны, выложенные спиралью, уводящей вглубь.

Его заметили ещё в 1913 году, а возраст до сих пор остаётся загадкой: от неолита до Средневековья.

Камни, сложенные для пути

Лабиринт на Крутояре не похож на садовые или архитектурные. Это выкладка из камней длиной почти десять метров, шириной дорожек — всего 20–50 сантиметров.

Он лежит на высоте около двадцати метров над уровнем моря и идеально ориентирован по сторонам света — вход обращён на север, туда, где сходятся ветер, горизонт и море.

Учёные относят его к биспиральному типу — это не просто рисунок, а система ходов, ведущих к центру и обратно. Такие лабиринты встречаются по берегам Балтики и Белого моря — от Норвегии до Соловков. Но зачем они были нужны?

Между морем и небом: версии и догадки

Одни археологи считают, что через лабиринт перед выходом в море проходили рыбаки — чтобы оставить за камнями страх и вернуть удачу.
Другие уверены, что это ритуальное место перехода — символ пути души из одного мира в другой, из тревоги в спокойствие.

Существовали даже разные "типы" лабиринтов: одни имели один вход, чтобы идти туда и обратно, другие — сквозной проход, как метафору жизненного пути. Может быть, в центре лабиринта лежали приношения — раковины, монеты, щепотка соли. А может, кто-то просто стоял там, слушая ветер, пока не исчезали лишние мысли.

Остров, где время идёт по кругу

Сегодня Крутояр необитаем. Здесь остались только следы финской деревни и эти камни — девять с половиной на семь с половиной метров древнего кода.

Лабиринт стоит тихо, как стоял сто лет назад, — и, кажется, всё ещё ждёт своих путников.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью