Здесь можно переписать свою судьбу: портал в другой мир находится в Ленобласти

На северо-востоке Финского залива, среди поросших соснами островов архипелага Питкяпааси, есть место, где земля будто хранит дыхание древности.
На острове Крутояр (по-фински Эссаари) лежит каменный лабиринт — ровные валуны, выложенные спиралью, уводящей вглубь.
Его заметили ещё в 1913 году, а возраст до сих пор остаётся загадкой: от неолита до Средневековья.
Камни, сложенные для пути
Лабиринт на Крутояре не похож на садовые или архитектурные. Это выкладка из камней длиной почти десять метров, шириной дорожек — всего 20–50 сантиметров.
Он лежит на высоте около двадцати метров над уровнем моря и идеально ориентирован по сторонам света — вход обращён на север, туда, где сходятся ветер, горизонт и море.
Учёные относят его к биспиральному типу — это не просто рисунок, а система ходов, ведущих к центру и обратно. Такие лабиринты встречаются по берегам Балтики и Белого моря — от Норвегии до Соловков. Но зачем они были нужны?
Между морем и небом: версии и догадки
Одни археологи считают, что через лабиринт перед выходом в море проходили рыбаки — чтобы оставить за камнями страх и вернуть удачу.
Другие уверены, что это ритуальное место перехода — символ пути души из одного мира в другой, из тревоги в спокойствие.
Существовали даже разные "типы" лабиринтов: одни имели один вход, чтобы идти туда и обратно, другие — сквозной проход, как метафору жизненного пути. Может быть, в центре лабиринта лежали приношения — раковины, монеты, щепотка соли. А может, кто-то просто стоял там, слушая ветер, пока не исчезали лишние мысли.
Остров, где время идёт по кругу
Сегодня Крутояр необитаем. Здесь остались только следы финской деревни и эти камни — девять с половиной на семь с половиной метров древнего кода.
Лабиринт стоит тихо, как стоял сто лет назад, — и, кажется, всё ещё ждёт своих путников.