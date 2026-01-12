Первый в России: этот петербургский музей оружия старше, чем думают некоторые историки

Это место вызывает восторг даже у тех, кто не любит ходить по музеям.

На территории Царского Села, в городе Пушкин, располагается уникальное для России учреждение — Арсенал, который по праву считается первым публичным музеем оружия в истории страны.

История этого места уходит корнями в эпоху Елизаветы Петровны и связана с изящным Охотничьим павильоном, известным как Монбижу.

Монбижу: от драгоценности до руин

Охотничий павильон Монбижу — “от французского mon bijou - «моя драгоценность», «моё сокровище» — был возведен в 1747–1754 годах по проектам С. И. Чевакинского и Ф. Растрелли.

Он служил местом для царских охот и принимал знатных гостей, включая послов Франции и Австрии. Однако со временем здание обветшало.

Александр I принял решение о перестройке, выбрав в качестве прототипа английский павильон Шрабс-Хилл-Тауэр из Виндзорского парка.

Строительные работы продолжились и при Николае I, который, будучи под впечатлением от замка Вальтера Скотта Абботсфорд — «жилища средневекового рыцаря» — придал интерьерам ярко выраженный рыцарский облик.

К сожалению, замысел архитектора А. Менеласа, работавшего над зданием с 1814 по 1819 год, не был завершен им самим.

Зодчий “умер от холеры во время отделочных работ в августе 1831 года”. Отделку интерьеров довершил архитектор Александр Тон. В 1834 году Николай I официально повелел:

“Монбижу «впредь называть Арсеналом, предав первое имя забвению»”.

Рождение первого публичного музея

Именно в Арсенале, на фундаменте некогда изящного барокко Монбижу, разместилась внушительная коллекция оружия Николая I, насчитывавшая более 5000 предметов.

За право осмотреть эти сокровища требовалось приобрести билет, что и сделало Арсенал официально “первым в России публичным музеем оружия”.

Примечательно, что в стенах музея можно увидеть макет несохранившегося Монбижу, созданный в стиле, близком к павильону «Эрмитаж» Екатерининского парка.

В 1885–1886 годах коллекция была передана в Эрмитаж согласно указу Александра III. Здание пережило сильные повреждения во время Великой Отечественной войны и долгое время оставалось заброшенным.

К счастью, реставрация, проведенная в 2014–2015 годах, полностью восстановила его первоначальный облик.

Рыцари, карусели и восточная роскошь

Посещение Арсенала начинается с парадного холла, где сразу бросается в глаза рыцарская экспозиция. Стоит отметить, что все доспехи, включая впечатляющих всадников, являются бутафорией — они сделаны из пластика в театрально-декорационных мастерских Юрия Швидка.

“Сам был удивлён, потому что визуально я думал, что это металл. В любом случае сделали профессионально!”

Далее путь лежит в залы, посвященные Монбижу и истории самого здания. В одном из помещений находится подлинный экспонат, связанный с рыцарской символикой — Доспех Радостного рыцаря (1826 год, медь, кожа).

Он связан с траурным ритуалом, заимствованным Петром I:

“Траурную процессию сопровождали два рыцаря: Радостный – в золотых доспехах с ярким плюмажем и поднятым мечом, и Печальный – в черных доспехах”.

Эти латы не предназначались для боя. Здесь же представлена картина Э.-Ж.-О. Верне «Царскосельская карусель» (1843 год), изображающая Николая I и Александру Фёдоровну в средневековых нарядах.

Среди других экспонатов первого этажа — ваза-чаша Императорского стеклянного завода (1830–1840 гг.), поступившая сюда из Зимнего Дворца, и миракль (светильник) с видом Арсенала, созданный до 1825 года.

Рыцарский зал и наследие Востока

Подъем на второй этаж открывает Большой, или Рыцарский, зал. Интерьер восстановлен “от и до”.

Исторически, на месте современного лифта располагалась лестница, а в центре зала стояло медное украшение, служившее навершием шатра Селим-паши, захваченного в 1854 году. Сегодня здесь размещен современный походный турецкий шатер.

Экспозиция зала рассказывает о богатой коллекции восточного оружия и декоративно-прикладного искусства, ранее составлявшей Азиатскую комнату Зубовского флигеля.

В витринах представлены джиды, булавы, ятаганы, сабли, а также кинжалы ханджар и бебут, созданные мастерами Ирана, Армении, Азербайджана, Сирии и Египта.

У основания сводов зала размещены 64 щита с губернскими гербами Российской Империи.

Оружие и быт: детали второго этажа

Угловые залы второго этажа посвящены более утилитарным и декоративным аспектам. В зале с винтовой лестницей можно узнать о библиотеке, которая некогда находилась в Арсенале, освещаемая окнами с живописными стёклами XV века.

В 1886 году “библиотека вместе со всем другими предметами Арсенала была передана в Императорский Эрмитаж”.

В соседнем зале выставлены ружья, штуцеры, пистолеты, пороховницы и лядунки. Здесь же демонстрируются изысканные стремена, шпоры и оружие, отделанное экзотической кожей — например, “из маленького крокодила” или “из лапы варана”.

Завершая осмотр, необходимо обратить внимание на декроттуар — простую скобу у порога. Этот “диковинный” предмет на входе в Царскосельский Арсенал служит напоминанием о том, что даже в самых грандиозных рыцарских ансамблях присутствовали элементы бытовой необходимости.

"Хорошо, что есть такой музей и это здание восстановлено. Помнится, какие заросли и запустение были в этом месте! Хотя история рыцарства в России не получила своего продолжения после Павла 1, экспонаты музея прекрасные и впечатляющие", — пишут петербуржцы.

"У подруги очень привередливый муж, музеи не любит, но нам удалось его удивить (честно говоря, мы не очень и старались). Человек далекий от истории был в восторге".

Посещение Арсенала — это погружение в эпоху, где искусство, война и имперские амбиции сплелись воедино.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.