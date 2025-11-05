Заполнившаяся память смартфона — вечная головная боль многих пользователей.

Одной из главных причин этого явления, по мнению эксперта в области информационной безопасности Александра Власова, являются мессенджеры, в частности WhatsApp, подконтрольный признанной в России экстремистской организации Meta (Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская).

«Слушайте, ну все равно вы когда открываете, оно все равно попадает в вашу галерею», — поясняет он порталу «Городовой», раскрывая суть проблемы.

Как избежать «задваивания» файлов в телефоне?

Основная трудность заключается в автоматическом сохранении всех полученных изображений в галерее телефона. Даже если вы просмотрели фото и не собираетесь его хранить, оно уже занимает место.

«Поэтому самый правильный подход — посмотрели, стерли», — советует эксперт.

Это простой, но действенный метод борьбы с «задваиванием» и «затраиванием» файлов.

«Ну, как бы в своей галерее в WhatsApp он и так остался», — отмечает Власов, имея в виду, что копия файла хранится в самом мессенджере, а повторное сохранение в галерею лишь дублирует информацию.

«Детокс памяти»: Как освободить место, не удаляя любимые снимки?

Эксперт подчеркивает, что именно изображения «жрут основную память». Если человек регулярно фотографирует, пересылает документы или прочие файлы, они также «все равно туда попадают».

Поможет только постоянная «чистка».

«Если вы соблюдаете детокс, какой-нибудь день. Лучше всего его посвятить тому, чтобы просто чистить память, где изображения».

Этот подход позволяет освободить значительное пространство, не жертвуя при этом действительно важными фотографиями.

Полностью запретить WhatsApp сохранять фото в галерею, как правило, нельзя, не отключив при этом доступ к медиафайлам вообще.

Поэтому ручная чистка и внимательность при просмотре — наиболее эффективные способы управления памятью смартфона.