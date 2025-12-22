Городовой / Город / Все по закону: в ЗакСе предложили признать неприятные запахи загрязнением воздуха
Все по закону: в ЗакСе предложили признать неприятные запахи загрязнением воздуха

Опубликовано: 22 декабря 2025 10:27
Global Look Press / Victor Lisitsyn

Документ опубликован на сайте парламента Санкт-Петербурга 18 декабря.

В Санкт-Петербурге в ближайшее время запланировано обсуждение федерального законопроекта, который предполагает внесение неприятных запахов в список веществ, загрязняющих воздух.

Об этом жителям города сообщил депутат Андрей Рябоконь с помощью своей страницы в социальной сети. В действующих нормах пока нет регулирования ни наличия, ни показателей концентрации таких запахов.

Предлагаемые изменения предусматривают, что летучие соединения, отвечающие за возникновение запахов и превышающие установленные нормативы, будут отнесены к загрязнителям воздуха по федеральному закону.

Как подчеркнул Андрей Рябоконь, эти вещества, если они оказывают отрицательное влияние на окружающую среду, а также способны нанести вред жизни и здоровью граждан, попадут под новый порядок регулирования.

Соответствующий список веществ расширится, что даст дополнительные полномочия контролирующим органам.

Инициатива нацелена на защиту населения от сильных и неприятных запахов, а ответственные структуры получат четкие основания для применения необходимых мер по отношению к предприятиям, чья деятельность сопровождается такими выбросами.

В результате нарушители будут обязаны соблюдать новые требования. Городские службы смогут оперативнее реагировать на жалобы граждан по подобным нарушениям.

Юлия Аликова
Город
