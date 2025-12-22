Все по закону: в ЗакСе предложили признать неприятные запахи загрязнением воздуха

В Санкт-Петербурге в ближайшее время запланировано обсуждение федерального законопроекта, который предполагает внесение неприятных запахов в список веществ, загрязняющих воздух.
Об этом жителям города сообщил депутат Андрей Рябоконь с помощью своей страницы в социальной сети. В действующих нормах пока нет регулирования ни наличия, ни показателей концентрации таких запахов.
Предлагаемые изменения предусматривают, что летучие соединения, отвечающие за возникновение запахов и превышающие установленные нормативы, будут отнесены к загрязнителям воздуха по федеральному закону.
Как подчеркнул Андрей Рябоконь, эти вещества, если они оказывают отрицательное влияние на окружающую среду, а также способны нанести вред жизни и здоровью граждан, попадут под новый порядок регулирования.
Соответствующий список веществ расширится, что даст дополнительные полномочия контролирующим органам.
Инициатива нацелена на защиту населения от сильных и неприятных запахов, а ответственные структуры получат четкие основания для применения необходимых мер по отношению к предприятиям, чья деятельность сопровождается такими выбросами.
В результате нарушители будут обязаны соблюдать новые требования. Городские службы смогут оперативнее реагировать на жалобы граждан по подобным нарушениям.
