Городовой / Город / «Салаты откладываются?» Подорожание яиц застало россиян врасплох
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Временное ограждение на «Кировском заводе» сняли: что теперь ждет пассажиров Город
Финал гонки: Петербург в лидерах итогового рейтинга российских регионов Город
Петербург — столица хвостатых отпусков: сюда чаще всего приезжают туристы с питомцами Город
Платёжки за свет потяжелеют: экономист предрёк подорожание электроэнергии вплоть до 11% Город
Все по закону: в ЗакСе предложили признать неприятные запахи загрязнением воздуха Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Лайфхак
Категории
Общество Спорт

«Салаты откладываются?» Подорожание яиц застало россиян врасплох

Опубликовано: 23 декабря 2025 04:00
«Салаты откладываются?» Подорожание яиц застало россиян врасплох
«Салаты откладываются?» Подорожание яиц застало россиян врасплох
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Экономисты предупреждают о вероятном росте цен на традиционные новогодние блюда.

За десять дней до новогодних праздников крупнейшее предприятие по производству яиц и куриного мяса в Центральной России — птицефабрика «Волжанин» — вынуждено было прекратить отгрузку своей продукции.

На территории компании, расположенной в Ярославской области, зафиксирована вспышка опасной разновидности птичьего гриппа, сообщает 78.ru.

Временная приостановка работы затронула значительную часть регионального рынка, ведь на долю предприятия приходится примерно пятая часть яиц и курятины в округе.

Эта ситуация привлекла внимание не только специалистов, но и простых жителей центральных областей страны, которые обсуждают происходящее в социальных сетях.

Многие выражают беспокойство по поводу увеличения стоимости продуктов и напряжённо шутят о будущих покупках перед праздником — особенно с учётом традиционного спроса на яйца в преддверии Нового года.

Несмотря на заявления представителей компании о том, что ситуация временная, эксперты обращают внимание: для полной очистки производственных помещений и возвращения птицефабрики к прежним объёмам потребуется не один месяц, а, возможно, около полугода.

Уход с рынка столь крупного производителя способен вызвать кратковременный дефицит. Это неминуемо отразится на розничных ценах в магазинах центральной части страны.

Для семей, готовящихся к новогоднему столу, эта новость особенно ощутима. Яйца — один из главных компонентов таких блюд, как салаты оливье и мимоза, «шуба», домашний майонез и разнообразная выпечка.

При снижении предложения накануне праздников стоимость этих товаров может заметно увеличиться.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью