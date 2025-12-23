«Салаты откладываются?» Подорожание яиц застало россиян врасплох

За десять дней до новогодних праздников крупнейшее предприятие по производству яиц и куриного мяса в Центральной России — птицефабрика «Волжанин» — вынуждено было прекратить отгрузку своей продукции.

На территории компании, расположенной в Ярославской области, зафиксирована вспышка опасной разновидности птичьего гриппа, сообщает 78.ru.

Временная приостановка работы затронула значительную часть регионального рынка, ведь на долю предприятия приходится примерно пятая часть яиц и курятины в округе.

Эта ситуация привлекла внимание не только специалистов, но и простых жителей центральных областей страны, которые обсуждают происходящее в социальных сетях.

Многие выражают беспокойство по поводу увеличения стоимости продуктов и напряжённо шутят о будущих покупках перед праздником — особенно с учётом традиционного спроса на яйца в преддверии Нового года.

Несмотря на заявления представителей компании о том, что ситуация временная, эксперты обращают внимание: для полной очистки производственных помещений и возвращения птицефабрики к прежним объёмам потребуется не один месяц, а, возможно, около полугода.

Уход с рынка столь крупного производителя способен вызвать кратковременный дефицит. Это неминуемо отразится на розничных ценах в магазинах центральной части страны.

Для семей, готовящихся к новогоднему столу, эта новость особенно ощутима. Яйца — один из главных компонентов таких блюд, как салаты оливье и мимоза, «шуба», домашний майонез и разнообразная выпечка.

При снижении предложения накануне праздников стоимость этих товаров может заметно увеличиться.

