Правда ли, что нерестовая рыба опасна: эксперт поставил точку в спорах

Вопрос безопасности рыбы, пойманной в период нереста или содержащей икру, часто обрастает народными поверьями. Распространен слух о том, что такая рыба якобы становится непригодной для употребления из-за “нерестовых изменений”.
Нутрициолог Виктория Вишнякова развеяла порталу «Городовой» это заблуждение, объяснив, как гормональные процессы в организме рыбы влияют на ее текстуру, но не на ее безопасность для человека.
Гормональный фон и качество мяса
По поводу опасений, связанных с изменениями в рыбе во время нереста, эксперт дает однозначный ответ:
“Нет, это не правда. Это ничем не грозит”.
Основное воздействие гормональных сдвигов проявляется исключительно в органолептических свойствах мяса, а не в появлении вредных веществ.
Вишнякова отмечает, что в этот период рыба может демонстрировать изменения в структуре тканей:
“Просто иногда у рыбы действительно мясо может быть более либо сухим и менее упругим”.
Эти изменения обусловлены естественным процессом, связанным с гормональным фоном.
“И оно может влиять на упругость и на состав, на качество мяса”.
Например, жирные виды рыбы могут показаться покупателю “посуше” или иметь менее плотную консистенцию.
Вред для здоровья: нулевой риск
Ключевым моментом является отсутствие токсичности. Потребителям не стоит опасаться отравлений или долгосрочного вреда. Нутрициолог категорична:
“Никаких токсичных веществ с ней не появляется”.
Таким образом, риск существует только для гастрономических “эстетов”. Если покупатель предпочитает “более упругое, более жирненькое” мясо, то рыба, не находящаяся в стадии подготовки к нересту, будет более предпочтительна.
Однако, если цель — получить рыбу с икрой, или если покупателя не смущает легкая рыхлость мякоти, то такая рыба абсолютно безопасна.
“С ней все в порядке, она готова к еде. Это просто состав тела меняется, но никак не является никаким токсичным”, — заключает Вишнякова, снимая опасения по поводу здоровья.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.