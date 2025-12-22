Правда ли, что нерестовая рыба опасна: эксперт поставил точку в спорах

Нерестовые изменения: угроза здоровью или миф о сухом мясе?

Вопрос безопасности рыбы, пойманной в период нереста или содержащей икру, часто обрастает народными поверьями. Распространен слух о том, что такая рыба якобы становится непригодной для употребления из-за “нерестовых изменений”.

Нутрициолог Виктория Вишнякова развеяла порталу «Городовой» это заблуждение, объяснив, как гормональные процессы в организме рыбы влияют на ее текстуру, но не на ее безопасность для человека.

Гормональный фон и качество мяса

По поводу опасений, связанных с изменениями в рыбе во время нереста, эксперт дает однозначный ответ:

“Нет, это не правда. Это ничем не грозит”.

Основное воздействие гормональных сдвигов проявляется исключительно в органолептических свойствах мяса, а не в появлении вредных веществ.

Вишнякова отмечает, что в этот период рыба может демонстрировать изменения в структуре тканей:

“Просто иногда у рыбы действительно мясо может быть более либо сухим и менее упругим”.

Эти изменения обусловлены естественным процессом, связанным с гормональным фоном.

“И оно может влиять на упругость и на состав, на качество мяса”.

Например, жирные виды рыбы могут показаться покупателю “посуше” или иметь менее плотную консистенцию.

Вред для здоровья: нулевой риск

Ключевым моментом является отсутствие токсичности. Потребителям не стоит опасаться отравлений или долгосрочного вреда. Нутрициолог категорична:

“Никаких токсичных веществ с ней не появляется”.

Таким образом, риск существует только для гастрономических “эстетов”. Если покупатель предпочитает “более упругое, более жирненькое” мясо, то рыба, не находящаяся в стадии подготовки к нересту, будет более предпочтительна.

Однако, если цель — получить рыбу с икрой, или если покупателя не смущает легкая рыхлость мякоти, то такая рыба абсолютно безопасна.

“С ней все в порядке, она готова к еде. Это просто состав тела меняется, но никак не является никаким токсичным”, — заключает Вишнякова, снимая опасения по поводу здоровья.

