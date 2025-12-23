Платёжки за свет потяжелеют: экономист предрёк подорожание электроэнергии вплоть до 11%

Ожидается, что в следующем году россиянам придётся заплатить больше за электричество. Экономист Юрий Медушенко в интервью «Постньюс» отметил, что в большинстве регионов страны тарифы на электричество увеличатся примерно на 9–11 процентов.

В новых регионах рост может достигнуть 50 процентов.

Медушенко уточняет, что Федеральная антимонопольная служба следит за изменениями стоимости электроэнергии. Процедура ежегодного обновления тарифов проводится на постоянной основе.

Ранее стоимость устанавливалась с начала июля, но с 2026 года пересмотр будет происходить с 1 октября.

По словам специалиста, повышение связано с «догоняющей инфляцией», увеличением оптовых цен на газ, необходимостью обновления энергетических объектов и ростом расходов на генерацию и доставку энергии.

Подобные факторы регулярно оказывают влияние на стоимость ресурсов. Экономист подчеркнул, что эти обстоятельства затрагивают практически все российские регионы.

Кроме того, поступали сообщения о предстоящем подорожании технического осмотра автомобилей. По данным на 2026 год, цена на данную услугу может вырасти почти на 10 процентов по сравнению с нынешними показателями.