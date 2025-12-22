Горожане не верят статистике: реальный порог бедности в Петербурге

Жители Петербурга назвали сумму, за которую они готовы перестать волноваться о завтрашнем дне.

В Санкт-Петербурге, городе с высоким уровнем жизни и монументальной историей, официальные показатели бедности вызывают бурное возмущение среди жителей.

Если сухой закон статистики утверждает, что порог бедности для пенсионеров составляет около 16 742 рублей в месяц, то может ли человек с доходом в 25 000 рублей считаться обеспеченным?

Ведущий финансовый консультант, совладелец компании «Личный капитал», Юлия Сахаровская, комментирует порталу «Городовой» это колоссальное расхождение между цифрами и действительностью.

“Бедность” по статистике: формальная грань

Официальные данные, транслируемые государственными структурами, устанавливают минимальную черту, ниже которой гражданин признается нуждающимся. Юлия Сахаровская подтверждает:

“Да, официально порог бедности (прожиточный минимум) находится примерно на этом уровне”.

На 2025 год для пенсионеров в Санкт-Петербурге этот минимум определен в размере 16 623 рубля. Для среднего жителя города цифра чуть выше — около 19 329 рублей на душу населения.

С точки зрения бюрократии, такая система работает безукоризненно:

“С точки зрения государства, пенсионер с доходом 25 000 рублей действительно бедным не считается”.

Поскольку его доход превышает установленный минимум, он автоматически вычеркивается из списков неимущих и, “как бы абсурдно это ни звучало”, попадает в категорию “небедных”, даже если это самый низкий срез так называемого “среднего класса”.

Реальность и “справедливый” порог бедности

Однако сами петербуржцы оценивают свое финансовое положение кардинально иначе. Исследования, проведенные в конце 2024 — начале 2025 года, выявили “колоссальный разрыв между официальными цифрами и реальной жизнью”.

Опросы, проведенные среди горожан, демонстрируют иное видение финансовой безопасности. Жители города считают порогом бедности доход, который ниже 53 000 рублей в месяц.

Это означает, что пенсия в 25 000 рублей, по мнению самих людей, находится “в два раза ниже реальной черты бедности”.

Более того, для ощущения просто “нормальной” жизни петербуржцы называют суммы порядка 100–120 тысяч рублей. А для ощущения подлинного “счастья” эти цифры взлетают до отметки более 260 тысяч рублей.

Сравнительная таблица порогов бедности

Категория Прожиточный минимум (официальный, руб/мес) Субъективный порог (по опросам жителей СПб, конец 2024–2025, руб/мес) Разница (крат) Пенсионеры 16 623 ~53 000 (ниже — бедность) ×3.2 На душу населения 19 329 ~53 000 (ниже — бедность) ×2.7 "Нормальная" жизнь Не определено 100–120 000 — "Счастливая" жизнь Не определено >260 000 — Пример: пенсия 25 000 Выше минимума (не бедный) В 2 раза ниже порога бедности ×2 ниже

Анатомия выживания на 25 тысяч

Чтобы понять, почему официальный минимум кажется неадекватно низким, достаточно рассмотреть обязательные ежемесячные траты пенсионера в Петербурге. Вычитая расходы, связанные с содержанием жилья, картина становится удручающей.

“ЖКУ: зимой квитанция за квартиру может «съедать» от 5 до 10 тысяч рублей”.

К этому добавляются неизбежные траты на здоровье:

“Лекарства: для пожилого человека, допустим еще 5 тысяч рублей”.

В результате, на еду и базовые бытовые нужды остается “около 10–15 тысяч рублей на месяц (примерно 333–500 рублей в день)”.

Эта сумма позволяет лишь поддерживать минимальное существование, покупая самые дешевые продукты по акциям.

О таких статьях расходов, как покупка новой одежды, бытовой техники, лечение зубов или возможность съездить в отпуск, не может быть и речи.

Таким образом, пенсия в 25 тысяч рублей в Петербурге — это, по сути, “режим жесткого выживания, а не нормальной жизни”, без дополнительного заработка или помощи родственников такое существование становится крайне затруднительным.

