Горожане не верят статистике: реальный порог бедности в Петербурге

В Санкт-Петербурге, городе с высоким уровнем жизни и монументальной историей, официальные показатели бедности вызывают бурное возмущение среди жителей.
Если сухой закон статистики утверждает, что порог бедности для пенсионеров составляет около 16 742 рублей в месяц, то может ли человек с доходом в 25 000 рублей считаться обеспеченным?
Ведущий финансовый консультант, совладелец компании «Личный капитал», Юлия Сахаровская, комментирует порталу «Городовой» это колоссальное расхождение между цифрами и действительностью.
“Бедность” по статистике: формальная грань
Официальные данные, транслируемые государственными структурами, устанавливают минимальную черту, ниже которой гражданин признается нуждающимся. Юлия Сахаровская подтверждает:
“Да, официально порог бедности (прожиточный минимум) находится примерно на этом уровне”.
На 2025 год для пенсионеров в Санкт-Петербурге этот минимум определен в размере 16 623 рубля. Для среднего жителя города цифра чуть выше — около 19 329 рублей на душу населения.
С точки зрения бюрократии, такая система работает безукоризненно:
“С точки зрения государства, пенсионер с доходом 25 000 рублей действительно бедным не считается”.
Поскольку его доход превышает установленный минимум, он автоматически вычеркивается из списков неимущих и, “как бы абсурдно это ни звучало”, попадает в категорию “небедных”, даже если это самый низкий срез так называемого “среднего класса”.
Реальность и “справедливый” порог бедности
Однако сами петербуржцы оценивают свое финансовое положение кардинально иначе. Исследования, проведенные в конце 2024 — начале 2025 года, выявили “колоссальный разрыв между официальными цифрами и реальной жизнью”.
Опросы, проведенные среди горожан, демонстрируют иное видение финансовой безопасности. Жители города считают порогом бедности доход, который ниже 53 000 рублей в месяц.
Это означает, что пенсия в 25 000 рублей, по мнению самих людей, находится “в два раза ниже реальной черты бедности”.
Более того, для ощущения просто “нормальной” жизни петербуржцы называют суммы порядка 100–120 тысяч рублей. А для ощущения подлинного “счастья” эти цифры взлетают до отметки более 260 тысяч рублей.
Сравнительная таблица порогов бедности
|Категория
|Прожиточный минимум (официальный, руб/мес)
|Субъективный порог (по опросам жителей СПб, конец 2024–2025, руб/мес)
|Разница (крат)
|Пенсионеры
|16 623
|~53 000 (ниже — бедность)
|×3.2
|На душу населения
|19 329
|~53 000 (ниже — бедность)
|×2.7
|"Нормальная" жизнь
|Не определено
|100–120 000
|—
|"Счастливая" жизнь
|Не определено
|>260 000
|—
|Пример: пенсия 25 000
|Выше минимума (не бедный)
|В 2 раза ниже порога бедности
|×2 ниже
Анатомия выживания на 25 тысяч
Чтобы понять, почему официальный минимум кажется неадекватно низким, достаточно рассмотреть обязательные ежемесячные траты пенсионера в Петербурге. Вычитая расходы, связанные с содержанием жилья, картина становится удручающей.
“ЖКУ: зимой квитанция за квартиру может «съедать» от 5 до 10 тысяч рублей”.
К этому добавляются неизбежные траты на здоровье:
“Лекарства: для пожилого человека, допустим еще 5 тысяч рублей”.
В результате, на еду и базовые бытовые нужды остается “около 10–15 тысяч рублей на месяц (примерно 333–500 рублей в день)”.
Эта сумма позволяет лишь поддерживать минимальное существование, покупая самые дешевые продукты по акциям.
О таких статьях расходов, как покупка новой одежды, бытовой техники, лечение зубов или возможность съездить в отпуск, не может быть и речи.
Таким образом, пенсия в 25 тысяч рублей в Петербурге — это, по сути, “режим жесткого выживания, а не нормальной жизни”, без дополнительного заработка или помощи родственников такое существование становится крайне затруднительным.
