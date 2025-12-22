Почти 30 тысяч тонн стальных нитей: для ВСМ Москва—Петербург уже подготовили уникальные рельсы

Для сооружения новой высокоскоростной линии между Москвой и Санкт-Петербургом предприятие ЕВРАЗ направило в город на Неве свыше 28 тысяч тонн рельсов.
Этот объём составляет почти пятую часть от установленного объёма поставки, предусмотренного соглашением с Российскими железными дорогами.
До завершения 2027 года планируется общая поставка 161 тысячи тонн рельсов, что обеспечит строительство основных путей магистрали.
Разработанная модель рельсов отличается высокой точностью изготовления и прямолинейностью, опережая по этим параметрам зарубежные изделия.
Среди их достоинств специалисты выделяют большую ударную вязкость, что способствует долговечности и надёжности эксплуатации на скоростных железных дорогах.
Эти качества особенно важны для безопасного движения поездов на высоких скоростях.
Ранее был изготовлен первый опытный стрелочный перевод, предназначенный специально для новой высокоскоростной линии между двумя крупнейшими городами России.
