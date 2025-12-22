Стоп-лист: 5 блюд, которые закончат Новый год поездкой в больницу

Что категорически нельзя ставить на новогодний стол?

Новогодний стол часто превращается в поле битвы между желанием угодить гостям и необходимостью сохранить здоровье.

Шеф-повар Элина Улыбина-Бай делится своими строгими рекомендациями относительно того, какие блюда и сочетания категорически не стоит вносить в праздничное меню, чтобы избежать неприятных последствий.

Опасное трио: жир, майонез и алкоголь

Главный враг гастрономического удовольствия в новогоднюю ночь — это сочетание тяжелых ингредиентов с агрессивными напитками.

“Жирное + майонезные салаты + алкоголь. Это классическое трио может привести к проблемам с желудком и поджелудочной железой” — рассказала эксперт порталу «Городовой».

Праздник не должен оборачиваться госпитализацией.

Перегрузка печени и почек: “Горы” закусок

В погоне за изобилием многие перегружают стол колбасами и соленьями, что создает чрезмерную нагрузку на выделительную систему организма. Шеф-повар советует избегать “горы” мясных нарезок и солений.

"Слишком много колбас, копченостей и маринованных овощей увеличивают нагрузку на печень и почки".

На фоне обилия еды такой подход гарантирует затяжное восстановление после праздников.

Тяжелое мясо и несовместимые пары

Даже выбор основного горячего блюда требует осторожности. Специалист предостерегает от комбинирования слишком калорийных продуктов.

“Крупный стейк с бобовыми и майонезными закусками может вызвать тяжесть в желудке”.

Тяжелое мясо само по себе требует длительного переваривания, а в сочетании с тяжелыми гарнирами и соусами это становится непосильной задачей для ЖКТ.

Особое внимание уделяется дуэту алкоголя и закусок.

“Алкоголь с острыми и жирными закусками. Это сочетание резко увеличивает риск обострений заболеваний ЖКТ”.

Резкое раздражение слизистой в сочетании с угнетением моторики, вызываемым алкоголем, может привести к немедленному дискомфорту.

Десерты как финальный аккорд перегрузки

Не меньшую опасность представляют десерты, поданные сразу после основного застолья.

“Сладкое после жирного застолья. Тяжелые десерты могут перегрузить поджелудочную железу”.

Поджелудочная железа, уже занятая переработкой жиров и белков, может не справиться с внезапным наплывом сахаров, что чревато острыми болевыми синдромами.

Уважение к символике года

Существует и табу, основанное не на диетологии, а на уважении к восточному календарю. Шеф-повар категорически не рекомендует подавать на стол блюда из конины, если наступает год Лошади.

“Блюда из конины. В год Лошади их лучше не подавать из уважения к символике”.

Это дань народным поверьям и традициям, которые также являются частью праздничного этикета.

В итоге, совет Элины Улыбиной-Бай прост: лучше поставить на стол меньше, но более гармоничные по сочетанию и легкие по усвоению блюда, чтобы избежать необходимости “избегать тяжелых блюд и нежелательных сочетаний” в последующие дни.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.