Хватит переплачивать за «пустышку»: как выбрать рыбу с икрой

Распространено мнение, что покупка рыбы с икрой является более выгодным приобретением. Этот “совет” часто побуждает покупателей искать самок, надеясь получить дополнительный продукт по цене целой тушки.

Однако, чтобы убедиться в наличии ценного содержимого, необходимы определенные знания.

Нутрициолог Виктория Вишнякова предоставила порталу «Городовой» четкие внешние ориентиры, позволяющие определить, действительно ли рыба “нагружена” икрой.

Признаки, выдающие беременную рыбу

Поиск икры — это не просто удача, а внимательное изучение внешних данных тушки. Эксперт выделяет ряд ключевых маркеров, которые могут указывать на наличие икры.

“Как определить, что в рыбе икра”, — задается вопросом Вишнякова, переходя к перечислению визуальных улик.

Прежде всего, следует обратить внимание на живот рыбы. Он не должен быть вялым или провисающим. Наоборот, живот должен выглядеть “вздутым, плотным”.

Это прямое следствие того, что внутри находится икра, придающая телу необходимую упругость. Если живот “не «пустой», а упругий” — это хороший знак.

Асимметрия как индикатор

Еще один важный признак, характерный именно для самок с икрой, касается формы тела.

«У самок часто живот асимметричен».

Если рыба несет икру, ее живот часто выглядит асимметрично. Это связано с неравномерным распределением икры или самой структурой расположения икорных мешков.

Помимо локальных уплотнений, необходимо оценить общее соотношение частей тела.

Если “тело кажется «перегруженным»”, это может говорить о наличии икры.

Также “спина нормальная, а низ тяжёлый” — явный признак того, что основная масса сосредоточена в брюшной полости, что, скорее всего, указывает на полную самку.

Эти простые правила позволяют покупателю сделать более осознанный выбор, избегая покупки рыбы, которая только кажется тяжелой.

