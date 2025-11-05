Китайский Новый год и «золотая неделя»: праздники, которые делают поездку в Китай «золотой»… по цене

В Поднебесной рады гостям не во все сезоны.

Планируя поездку в Китай, важно учитывать не только личные предпочтения, но и особенности климата, а также национальных праздников.

Наталья Ансталь, учредитель туроператора Go Travel, поделилась с порталом «Городовой» секретами идеального времени для посещения Поднебесной.

Они помогут избежать неприятных сюрпризов и сделать путешествие максимально комфортным.

От тайфунов до «золотых недель»: Наталья Ансталь о секретах идеального путешествия в Китай

Наталья Ансталь Туризм «Самый комфортный по погоде сезон — это весна, с апреля по май, либо сентябрь-октябрь», — рекомендует Ансталь.

В эти периоды в Китае нет «невыносимой жары, сезонов дождей, где нет тайфунов». Эти месяцы идеально подходят для отдыха на побережье.

Лето на Хайнане — лотерея? Гид по климатическим ловушкам Китая

Летний период, особенно для такого популярного направления, как Хайнань, может стать настоящей лотереей.

«Если вы хотите поехать летом в Хайнань, то это не тот вариант, потому что там придет какой-нибудь 100% тайфун», — предупреждает эксперт.

И хотя дожди будут в любом случае, мощность стихии предсказать сложно.

Однако, лето — отличное время для других регионов.

«Если вы хотите поехать в Тибет, то Тибет — это суперский вариант», — отмечает Ансталь.

Для тех, кто стремится избежать «сумасшедшей влажности, жары, дождей», лучше всего «придерживаться таких временных критериев», как весна и осень.

«Каждый праздник — национальный»: Как избежать толп и высоких цен в Поднебесной?

Наталья Ансталь также советует учитывать национальные праздники.

«Каждый праздник — это национальный праздник, и он празднуется повсеместно».

Во время таких дат, как Китайский Новый год или «золотая неделя» в октябре, туристические потоки резко увеличиваются.

«Во-первых, там сразу идет high price на всё, потому что это очень популярно, плюс огромное количество не только туристов, но и местного населения».

Поэтому, чтобы избежать толп и высоких цен, лучше планировать поездку в другое время, учитывая климатические особенности выбранного региона.