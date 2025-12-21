Городовой / Город / Загорелось сверху: спасатели усмирили пожар на крыше коттеджа в Приморском районе
Загорелось сверху: спасатели усмирили пожар на крыше коттеджа в Приморском районе

Опубликовано: 21 декабря 2025 12:57
Пожар был ликвидирован спустя более двух часов работы специалистов.

Пожар произошёл ночью 21 декабря на крыше дома, который находится на улице Афанасьевская. Представители городской службы спасения информируют, что горела площадь около 70 квадратных метров. С огнём удалось справиться за два с лишним часа.

В официальных сообщениях не указывается о людях, которым потребовалась помощь медиков. Для устранения возгорания были вызваны сотрудники ведомства и использовали необходимую технику. К операции привлекли следующие силы:

  • Пять машин специального назначения
  • 23 сотрудника спасательного подразделения
Автор:
Юлия Аликова
