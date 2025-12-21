Загорелось сверху: спасатели усмирили пожар на крыше коттеджа в Приморском районе

Пожар произошёл ночью 21 декабря на крыше дома, который находится на улице Афанасьевская. Представители городской службы спасения информируют, что горела площадь около 70 квадратных метров. С огнём удалось справиться за два с лишним часа.
В официальных сообщениях не указывается о людях, которым потребовалась помощь медиков. Для устранения возгорания были вызваны сотрудники ведомства и использовали необходимую технику. К операции привлекли следующие силы:
- Пять машин специального назначения
- 23 сотрудника спасательного подразделения